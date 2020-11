Capella Honda Perkenalkan All New Honda Scoopy

PT Capella Dinamik Nusantara (Capella Honda) selaku Main Dealer sepeda motor Honda untuk wilayah Aceh memperkenalkan motor skutik berkarakter unik dan fashionable generasi terbaru, All New Honda Scoopy.

BANDA ACEH - PT Capella Dinamik Nusantara (Capella Honda) selaku Main Dealer sepeda motor Honda untuk wilayah Aceh memperkenalkan motor skutik berkarakter unik dan fashionable generasi terbaru, All New Honda Scoopy secara live virtual kepada masyarakat Aceh, Sabtu (28/11/2020), pukul 20.30 WIB melalui akun Instagram @capellahondaaceh dan Facebook Capella Honda Aceh.

Skutik ini mengadopsi perubahan secara menyeluruh pada desain, mesin, rangka, dan fitur canggihnya siap menjadi trendsetter yang menjawab kebutuhan pecinta skutik di Aceh.

Desain lampu depan dan belakang juga mengalami perubahan yang semakin memperkuat simbol khas dari Honda Scoopy. Model ini juga kini disematkan mesin generasi terbaru 110cc dengan pengaplikasian teknologi frame(rangka) baru eSAF (enhanced Smart Architecture Frame). Fitur unggulan lain menjadi andalan generasi terbaru Scoopy ini seperti pengisi daya baterai ponsel jenis USB (USB charger), serta pilihan tipe baru dengan penyematan fitur Smart Key.

Chief Marketing Officer PT Capella Dinamik Nusantara, Johnny Chandra, Sabtu (28/11/2020) mengatakan Honda Scoopy memiliki daya tarik tersendiri bagi para pecinta skutik unik dan fashionable di Aceh, dimana dengan desain terbaru dan garis bodi S (shape) serta desain lekukan modern yang semakin menguatkan kesan unik dan berbeda.

“Pada generasi kelima yang diluncurkan ini, Honda Scoopy semakin terus ingin memenuhi harapan para pencinta skutik di Aceh dengan penyematan mesin dan rangka baru untuk meningkatkan kenyamanan dalam berkendara”, ujar Johnny Chandra.

Chief Operating Officer PT Capella Dinamik Nusantara, Johan mengatakan dengan teknologi frame baru Honda Scoopy lebih ringan, lincah, dan nyaman dikendarai. Selain itu motor ini sudah menjadi bagian dari gaya hidup anak muda yang fashionable, ingin tampil unik dan berbeda dengan gaya yang modern.

“Dengan desain terbaru All New Honda Scoopy diharapkan dapat semakin memberikan rasa bangga bagi pengendara yang menyukai gaya hidup sebagai trendsetter dan untuk unitnya akan kami distribusikan ke Aceh mulai akhir November 2020," ujar Johan.

Teknologi eSP (enhanced Smart Power) pada All New Honda Scoopy yang terintegrasi dengan ACG Starter berfungsi untuk menghidupkan mesin lebih halus tanpa suara, serta menjadi dasar pengaplikasian fitur canggih Idling Stop System (ISS) yang mampu mematikan mesin secara otomatis saat berhenti lebih dari 3 detik dan hanya perlu menarik tuas gas untuk menghidupkannya lagi.

Model ini hadir dengan kapasitas tangki bahan bakar yang lebih besar yaitu 4,2 liter dan mampu menyuguhkan konsumsi bahan bakar yang irit di kelasnya mencapai 59 km/liter melalui pengaktifan fitur ISS (metode ECE R40) dengan metode pengetesan EURO 3.

Dikatakan, kombinasi terbaru panel meter digital kini hadir dengan layar LCD yang lebih besar dan mampu menyajikan informasi lebih beragam termasuk penunjuk waktu digital, konsumsi bahan bakar rata-rata dan real time, tripmeter, indikator Smart Key dan penggunaan baterai (khusus untuk tipe Smart Key). Fitur baru lainnya adalah Multi Function Hook yang bermanfaat untuk menggantungkan barang bawaan secara praktis dengan desain dapat ditutup apabila tidak digunakan.

Model baru ini juga mengaplikasikan velg baru dual 5 spokes, 12 inch dan ban tubeless untuk menghadirkan kenyamanan dan rasa aman pengendara. Kapasitas bagasi terbesar di kelasnya yaitu sebesar 15,4 liter dapat menyimpan helm Scoopy.

All New Honda Scoopy ditawarkan dengan empat varian dan delapan pilihan warna yang menjadikan model ini semakin atraktif. Varian Sporty hadir dengan dua pilihan warna yaitu Sporty Red dan Sporty Black. Sedangkan varian Fashion hadir dengan warna Fashion Blue dan Fashion Cream dengan harga On The Road (OTR) Banda Aceh Rp 20.962.000 per unit.

Sementara itu, model ini juga memiliki varian Stylish dan Prestige, yang merupakan varian teranyar bagi para pengendara yang menyukai kesan unik dan berkelas yang sudah dilengkapi Smart Key sistem. Kedua varian tersebut memiliki pilihan warna Stylish Brown dan Stylish Red untuk varian Stylish dan Prestige White dan Prestige Black untuk varian Prestige dengan harga OTR Banda Aceh Rp 21.762.000 per unit.

Adapun rangkaian peluncuran All New Honda Scoopy dimulai dengan memperkenalkan Honda Scoopy secara live virtual, tanya jawab seputar Honda Scoopy secara langsung pada saat acara ataupun via Callista (Capella Virtual Assistance) yang terdapat pada website www.cdn.co.id atau menghubungi dinomor 0823-6226-2801.(una)