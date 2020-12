Aminullah Serahkan Rumah ‘Pro Bergemilang’ Perdana

* Program Kerja Sama Pemko Banda Aceh dan Bank Aceh

Program bernama Bedah Rumah Gemilang yang disingkat Pro Bergemilang merupakan program bedah rumah khusus untuk kaum duafa kerja sama Pemko Banda Aceh dan PT Bank Aceh Syariah. Program itu merupakan salah satu upaya untuk menekan angka kemiskinan di pusat ibu kota Provinsi Aceh.

Senin (30/11/2020), Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman, menyerahkan secara resmi rumah layak huni hasil Program Bedah Rumah Gemilang (Pro Bergemilang) kepada Yusnidar (49), warga Gampong Neusu Aceh, Banda Aceh. Ini merupakan rumah perdana yang diserahkan dalam program tersebut.

Turut hadir Direktur Utama PT Bank Aceh Syariah, Haizir Sulaiman, Ketua DPRK Banda Aceh, Farid Nyak Umar, Pemimpin Bank Aceh KPO, Fadhil Ilyas, para Kepala SKPK terkait, Muspika Baiturrahman, perangkat gampong, dan sejumlah warga setempat.

Rumah Yusnidar, ibu sembilan anak ini sebelumnya sangat memprihatinkan. Rumah tersebut kemudian dibangun ulang oleh Pemko Banda Aceh bekerja sama dengan Bank Aceh Syariah hingga menjadi rumah layak huni. Pengerjaannya dirampungkan dalam waktu 10 hari.

Dalam sambutannya, Wali Kota Aminullah mengatakan, sejak mengetahui kondisi rumah Yusnidar dan keluarganya, ia pun meniatkan untuk 'membedahnya' dalam waktu sesingkat-singkatnya. "Saya langsung hubungi Pak Haizir (Dirut Bank Aceh Syariah), karena jika menunggu APBK, bulan enam tahun depan baru bisa dibangun," ujarnya.

Aminullah kemudian merinci alokasi biaya pembangunan rumah bertipe 52 dengan tiga kamar tidur tersebut. Rumah ini dibangun dengan dana CSR Bank Aceh sebesar Rp 125 juta. Kemudian dari jajaran Pemko dan hamba Allah mendapat tambahan Rp 30 juta untuk melengkapi seluruh perlengkapan dan perabotan rumah seperti tempat tidur, sofa, meja makan, dan kulkas.

Tak lupa, Aminullah mengucapkan terima kasih kepada M Nur Hasan selaku kontraktor yang telah bekerja secara all out merampungkan bedah rumah Gemilang perdana dalam tahun ini. "Applaus untuk Pak Nur Hasan yang tidak mengambil keuntungan dari proyek ini. Alhamdulillah, dengan dukungan beliau yang menurunkan 15 pekerja, 16 jam per hari, rumah Bu Yusnidar bisa selesai dalam 10 hari," ujar Wali Kota.

Sementara itu, Dirut Bank Aceh, Haizir Sulaiman, mengatakan, bedah rumah duafa ini merupakan program Bank Aceh Peduli yang bekerja sama dengan Pemko Banda Aceh. "Ini merupakan bentuk kepedulian sosial Bank Aceh terhadap lingkungan sekitar di mana Bank Aceh beroperasi. Juga wujud syukur atas pencapaian kinerja Bank Aceh selama ini, berkat dukungan para stakeholder dan masyarakat Aceh,” ujarnya. Haizir Sulaiman turut menyampaikan terima kasih kepada Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman, karena telah menyalurkan bantuan Bank Aceh Peduli kepada orang yang tepat.

Pada kesempatan itu, Aminullah juga mencanangkan Pro Bergemilang pada 2021 mendatang. "Tahun depan akan kita bedah lagi 10 rumah warga kurang mampu di Banda Aceh. Kita rencanakan sebulan sekali, karena 10 ini baru dari Pemko, mungkin nanti ada sumbangan dari pihak lain," sebut Wali Kota.

Selain bedah rumah, melalui Baitul Mal dan dinas terkait, sejak 2017 Pemko Banda Aceh telah merehab dan membangun baru sebanyak 511 rumah layak huni bagi fakir miskin. "Dalam kurun waktu 2017-2020, via Baitul Mal kita sudah membangun 83 rumah dan merehab 19 rumah warga kurang mampu. Sementara melalui Dinas Perkim, ada 131 rumah yang dibangun baru dan 278 direhab. Totalnya 511 rumah," rinci Aminullah.

Aminullah mengatakan, upaya pihaknya dalam mengentaskan rumah tidak layak huni ini sudah berkontribusi dalam penurunan angka kemiskinan di Banda Aceh dari 7,22 persen menjadi 6,96 persen. “Saat ini, hanya Banda Aceh yang masuk zona hijau angka kemiskinan di Aceh yakni di bawah 10 persen,” sebutnya.

Terakhir, Wali Kota mengucapkan selamat menempati rumah baru kepada Yusnidar dan keluarga. "Mulai hari ini (kemarin-red) Bu Yusnidar tinggal di rumah yang layak. Semoga rumah ini menjadi tempat tinggal yang nyaman serta Ibu bisa beribadah dan mencari rezeki dengan tenang," kata Wali Kota seraya mengucapkan terima kasih kepada Bank Aceh Syariah dan seluruh pihak yang sudah membantu, termasuk warga Neusu Aceh. (*)