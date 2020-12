Aceh-ANI Konektivitas Ekonomi Baru Aceh

Iskandar dan Abel Muhammad Agung, Alumnus University of London, England, dan Alumnus IHS-Erasmus Universitiet, The Netherlands

Oleh Iskandar dan Abel Muhammad Agung, Alumnus University of London, England, dan Alumnus IHS-Erasmus Universitiet, The Netherlands.

Kerjasama antara Aceh dan Andaman & Nicobar Islands (ANI) merupakan salah satu tindak lanjut dari kesepakatan antara kedua Pimpinan India dan Indonesia dalam Share Vision on Maritime Cooperation Indonesia-India. Dalam pertemuan Joint Task Force on Aceh - ANI I yang digelar di Banda Aceh 07 Desember 2019, kedua belah pihak telah menyepakati sebuah kerangka besar kerjasama yang disebut dengan Plan of Actions (PoA) yang berisikan 6 (enam) area kerja sama, yakni perdagangan dan investasi, pembangunan konektivitas, pembangunan infrastruktur pelabuhan di dan di sekitar Sabang, pembangunan berkelanjutan sektor maritime dan perikanan, pariwisata dan pertukaran kebudayaan, serta akademik, dan Iptek.

Pemerintah India melalui duta besar India untuk Indonesia secara resmi mengundang Gubernur Aceh untuk mengunjungi India pada 16-21 Februari 2020. Memenuhi undangan tersebut, Gubernur Aceh dan tim mengunjungi New Delhi, Chennai, dan Port Blair serta bertemu dengan para pejabat penting seperti Duta Besar RI untuk India, Menteri Luar Negeri, Menteri Perdagangan, Gubernur Tamil Nadu, dan Gubernur Jenderal ANI.

Dalam moment bersejarah tersebut, gubernur menjelaskan rencana kerjasama Aceh-ANI dan memaparkan berbagai potensi serta peluang yang ada di Aceh. Hasil kunjungan tersebut menjadi salah satu tindak lanjut kerjasama Aceh-ANI sebagaimana tertuang di dalam plan of actions.

Dalam bidang perdagangan dan investasi telah dilakukan beberapa kali business meeting bersama Pemerintah Aceh. Salah satu business meeting penting dilaksanakan pada 20 Februari 2020 di Port Blair antara Kadin Aceh dan ACCI (sejenis KADIN) ANI yang juga diikuti oleh Pemerintah Aceh dan ANI. Dalam meeting tersebut kedua belah pihak saling memaparkan peluang dan potensi masing-masing.

Selain itu, business meeting yang juga dihadiri Kementerian Luar Negeri RI juga membahas aturan dan regulasi yang berlaku di kedua wilayah. Saat ini juga telah terbentuk Joint Business Council (JBC) Aceh-India untuk mempercepat realisasi di sektor perdagangan, ekonomi, dan ketenagakerjaan.

Walaupun jarak Sabang dan ANI cukup dekat hanya 166 Km, dan jarak antara Banda Aceh-Indira Point hanya 215 Km, namun saat ini untuk menuju ANI dari Banda Aceh harus menempuh waktu perjalanan sekitar 15 jam dengan 2-3 kali transit. Konektivitas memang merupakan aspek terpenting dalam kerjasama ini untuk memperkuat arus perdagangan serta untuk mempromosikan people to people contact (business and leisures).

Berkembangnya konektivitas tentunya akan memudahkan proses bisnis antara kedua negara. Namun, perlu dipahami juga bahwa upaya ini mungkin menghadapi tantangan, seperti load factor, dan lainnya. Sehubungan dengan itu, kerjasama ini perlu menjajaki konektivitas udara, tidak hanya antara Aceh-Port Blair, tetapi juga kota-kota lain di kawasan ini, seperti Kuala Lumpur/Penang-Banda Aceh-Port Blair.

Pemerintah Aceh juga sangat menyambut baik investasi yang akan dilakukan India di Aceh, khususnya di kawasan Sabang. Sejauh ini sudah ada RITES.ltd. (semacam BUMN India) yang telah melakukan Pre FS Pembangunan Kawasan Pelabuhan Sabang. Dalam sektor perikanan kedua belah pihak mendorong hubungan perdagangan hasil perikanan melalui skema joint venture antaraliansi dalam industri pengolahan ikan, antara lain tuna.

Dengan jumlah kunjungan turis sekitar 500.000 turis domestik dan internasional setiap tahunnya ke ANI, merupakan sebuah peluang dan potensi yang besar yang bisa dimanfaatkan Aceh untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dan industri pariwisata Aceh. Kedua belah pihak sepakat melakukan joint tourism promotion dan paket tour.