Jaksa Agung Selidiki Ivanka Trump, Terkait Anggaran Komite Pelantikan Trump 2017

Ivanka Trump berbicara di acara kampanye 2 November 2020 dan ayahnya, Presiden Donald Trump memperhatikannya di Kenosha, Wisconsin, AS.

SERAMBINEWS.COM, WASHINGTON - Ivanka Trump, putri tertua presiden dan penasihat senior Gedung Putih mulai diperiksa oleh Kantor Jaksa Agung AS di Washington DC.

Hal itu terkait dari penyelidikan yang sedang berlangsung terhadap Komite Pelantikan Trump 2017.

Penyelidikan, yang telah dipimpin oleh Jaksa Agung telah memeriksa pengeluaran komite pelantikan Trump dan pengeluaran khusus di Trump International Hotel di Washington, DC

Penyelidikan telah melihat apakah Presiden Donald Trump telah melanggar klausul honorarium, yang melarang presiden mengambil untung dari pemerintah asing.

Deposisi Ivanka Trump diungkapkan dalam pengajuan oleh Jaksa Agung DC, Karl Racine, yang diposting Rabu (2/12/2020).

Dia termasuk di antara daftar orang lain yang telah duduk untuk deposisi dengan jaksa agung, termasuk teman lama Trump dan ketua pelantikannya, Tom Barrack.

"Satu-satunya keterlibatan Ivanka adalah menghubungkan para pihak dan menginstruksikan hotel untuk mengenakan tarif yang adil," kata Alan Garten.

Dia seorang pengacara untuk Organisasi Trump kepada ABC News dalam sebuah pernyataan Rabu (2/12/2020) malam.

Organisasi Trump memiliki hotel di Washington, DC.

Menurut penyelidikan, Jaksa Agung memulai, setelah klaim dilontarkan oleh Stephanie Winston Wolkoff.

Seorang penasihat satu kali untuk Melania Trump, yang bekerja pada acara pelantikan.

Dia juga menulis buku, "Melania and Me, tentang hubungannya dengan ibu negara awal tahun ini.

"Saya bekerja dengan tiga jaksa yang berbeda, dan itu mengambil alih hidup saya," kata Winston Wolkoff kepada ABC News dalam wawancara September 2020.

Dia merujuk pada Kantor Kejaksaan AS di Distrik Selatan New York dan jaksa agung New Jersey dan Washington DC.(*)