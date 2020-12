Terpaut 3 Poin dari Kembang Tanjong, Kafilah Kota Sigli Juara MTQ Kabupaten

Laporan Muhammad Nazar I Pidie

SERAMBINEWS.COM, SIGLI - Kafilah dari Kota Sigli tampil sebagai juara pada seleksi MTQ tingkat kabupaten di Madarasah Ulumul Quran (MUQ) Pidie di Gampong Tijue, Kecamatan Pidie.

Seleksi MTQ di tengah pandemi Covid-19 diikuti 515 peserta dari 23 kecamatan di Kabupaten Pidie, Jumat (4/12/2020), ditutup Staf Ahli Bupati Pidie, Drs Mukhtar Ahmad.

Peserta yang tampil sebagai juara hanya diberikan dana pembinaan dan tanpa piala.

Untuk diketahui Kecamatan Kota Sigli sebelumnya juara MTQ ke-35 tingkat Kabupaten Pidie di Kecamatan Mila pada tahun 2018.

"Kafilah Kota Sigli juara satu dengan memborong nilai 43," kata Kepala Dinas Syariat Islam Pidie, Teuku Sabirin SH MM, kepada Serambinews.com, Sabtu (5/12/2020).

Untuk juara dua, sebut T Sabirin, kafilah dari Kecamatan Kembang Tanjong meraih nilai 40.dan Kecamatan Pidie memperoleh nilai 39 di posisi ketiga.

Berikutnya, Simpang Tiga meraih nilai 31, Mutiara Timur nilai 24, Mutiara 22, Grong-Grong 22, Delima 19 dan Glumpang Baro 15.

Ia menyebutkan, untuk hadiah satu per orangan pada masing-masing memperoleh Rp 1 juta per orang. Lalu, juara dua Rp 700 ribu per orang dan juara tiga Rp 500 ribu per orang.

Sementara juara satu untuk cabang beregu mendapatkan hadiah Rp 1,8 juta, juara dua Rp 1,5 juta dan juara tiga beregu diberikan Rp 1,2 juta.

"Kita hanya memberikan hadiah uang pembinaan saja. Sementara piala tidak ada dalam.seleksi MTQ di tengah pandemi Covid-19," ujarnya.

Ia menyebutkan, untuk juara 1,2 dan 3 akan dilaksanakan TC kembali untuk dipersiapkan MTQ tingkat provinsi di Bener Meriah tahun 2021.(*)

