Warga Keluhkan Aktivitas Galian C

Dinas PUPKP Bener Meriah, serta Dinas Lingkungan Hidup setempat melakukan pengecekan batas titik koordinat di lokasi galian C yang diduga sudah menyalahi perizinan yang diberikan di Bener Meriah, Kamis (3/12/2020).

* Minta Penegak Hukum Menertibkannya

REDELONG - Masyarakat Dusun Musara Pakat, Kampung Weih Pesam, Kecamatan Wih Pesam, Bener Meriah, diresahkan dengan aktivitas penambangan galian C di kawasan kaki Gunung Burni Telong. Karenanya warga mendesak penegak hukum menertibkan aktivitas penambangan liar tersebut.

Kepala Dusun Musara Pakat, Erwin, yang mewakili masyarakat setempat kepada wartawan, Kamis (3/12/2020) mengatakan, warganya sudah sangat diresahkan dengan aktivitas galian C yang beroperasi di kawasan itu. “Lebih bagus dihentikan saja jika hanya menguntungkan seseorang dan merusak lingkungan,” ujarnya.

Disebutkan, para pekerja galian C di lokasi tersebut beroperasi tidak sesuai jam kerja sehingga mengganggu masyarakat setempat. “Masyarakat hanya ingin para pekerja galian C menghormati waktu jam shalat dan ketika ada musibah,” ungkapnya.

Menurutnya lagi, salah satu lokasi galian C yang ada disana juga sudah sangat dekat dengan permukiman penduduk, sehingga dikhawatirkan menimbulkan permasalahan dengan warga. “Saya selaku aparatur kampung juga sudah pernah menegur pekerja galian C, namun tidak diindahkan,” sebutnya.

Dikatakan pada 28 Oktober 2020 lalu warga juga sudah membuat pengaduan secara tertulis terhadap dampak yang ditimbulkan akibat galian C itu kepada Pemkab Bener Meriah. Surat pengaduan yang ditandatangani 49 warga itu meminta aparat untuk menertibkan aktivitas penambangan tersebut. “Warga secara tersurat juga meminta Pemkab Bener Meriah untuk menyurati Pemerintah Aceh agar meninjau kembali perizinan perusahaan galian C di dusun tersebut,” jelasnya.

Sementara menurut sumber lain, selain penambangan yang diduga ilegal, juga ada lokasi galian C yang beroperasi melebihi koordinat yang ditentukan. Ia mencontohkan salah satu galian C yang sebelumnya mendapat izin di lahan seluas 2.500 meter persegi, saat ini sudah mengeruk melebihi titik koordinat mencapai lebih kurang 19.218 meter persegi.

Menurut data Dinas PUPR Bener Meriah Nomor 765/86/2020 tanggal 16 Oktober 2020 terdapat 6 lokasi galian C yang sudah mengerjakan penggalian material di luar titik koordinat yang ditentukan. Tiga galian C tersebut berada di Kecamatan Wih Pesam, dan Kecamatan Timang Gajah, Bener Meriah.

Terkait adanya laporan masyarakat, Tim Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh bersama tim dari Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Bener Meriah, dan Dinas PUPKP Bener Meriah, serta Dinas Lingkungan Hidup Bener Meriah melakukan pengecekan batas titik koordinat di lokasi galian C yang diduga sudah menyalahi perizinan yang diberikan, Kamis (3/12/2020).

Pengecekan itu dilakukan setelah adanya laporan dari masyarakat terkait maraknya galian C di Bener Meriah yang sudah meresahkan masyarakat karena lokasi galian C lokasi berada di dekat pemukiman penduduk.

Kepala Bidang Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh, Mustafa, yang ditemui di lokasi galian C mengatakan, berdasarkan surat laporan Kepala KPTSP Bener Meriah terkait izin galian C yang dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh yang titik koordinat diduga sudah melebihi izin yang diberikan. “Ada 5 pengusaha galian C di Bener Meriah yang diduga menambang diluar titik koordinat yang telah disepakati bersama (izin yang diberikan),” ujarnya.

Bagi pengusaha yang melanggar izin yang telah diberikan, sesuai aturan kata Mustafa, mereka akan melayangkan surat peringatan Surat Peringatan (SP) pertama, kedua, dan ketiga. “Jika setelah SP ketiga mereka tidak mengindahkan maka kita kan mencabut izin usahanya” tegas Mustafa.

Terkait maraknya galian C ilegal (tidak ada izin) di Bener Meriah yang sudah meresahkan masyarakat, untuk penertibannya ranah para penegak hukum. “Bagi penambang galian C yang tidak memiliki izin di Kabupaten Bener Meriah ini merupakan kewenangan pihak penegak hukum untuk melakukan penertiban,” terangnya.

Pihaknya hanya melakukan pengecekan lokasi galian C yang diduga penggaliannya sudah melebihi titik koordinat yang diberikan. “Kita juga berharap kepada pihak KPTSP Bener Meriah untuk melakukan sosialisasi dan menghimbau agar para pengusaha galian C ilegal segera mengurus perizinan,” harapnya.

Dikatakan, DPMPTSP Aceh membuka ruang selebar-lebarnya bagi pengusaha yang ingin mengajukan permohonan izin galian C agar tidak ada lagi yang melakukan penambangan secara ilegal.(bud)