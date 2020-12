Disambut Haru Oleh Korban Banjir, Al-Farlaky Gerilya Masuk Pedalaman Aceh Timur Antar Bantuan

"Njoe bantuan phoen yang kamoe trimoeng dari droe neuh Pak Is. Kaneuwoe dari Banda Aceh neujak saweu kamoe. Ateuh nan warga kamoe ucap rayeuk that trima kasih. Semoga geulimpah rahmat le Allah SWT. (Ini bantuan pertama yang kami terima dari Pak Is. Sudah pulang dari Banda Aceh untuk menjenguk kami. Atas nama warga, kami mengucapkan besar terima kasih. Semoga dilimpahkan rahmat oleh Allah SWT)," ucap salah warga Teumpheun, Peureulak Barat, dengan penuh rasa haru.

Laporan Seni Hendri | Aceh Timur

SERAMBINEWS.COM, IDI - Anggota DPRA dari Fraksi Partai Aceh, Iskandar Usman Al-Farlaky, Senin (7/12/2020) kembali bergerilya masuk ke sejumlah kawasan, untuk mengantar bantuan bahan pokok kepada korban banjir di sejumlah titik yang ada di Aceh Timur.

Sama seperti kemarin, Al-Farlaky dan rombongan mengakhiri perjalanannya sampai malam hari.

Selain mengantar bantuan, politisi muda ini juga menerima sejumlah aspirasi warga, terkait kerusakan infrastruktur yang diakibatkan terjangan banjir.

Dia pun langsung berkomunikasi dengan Kadis PUPR Provinsi Aceh, untuk penanganan lebih lanjut.

Dalam kunjungan kemarin, Iskandar Usman Al-Farlaky, turut didampingi Anggota DPRK Aceh Timur Azhari alias EP, dan Ketua DPS PA Kecamatan Ranto Peureulak Syahrul AB atau sering dipanggil Raji, serta sejumlah tim pemenangan Iskandar Al-Farlaky lainnya.

"Kita kembali lanjutkan ekspedisi kemanusiaan ini. Semoga terbantu bagi yang membutuhkan," ujar Al-Farlaky.

Dalam pertemuan, Al-Farlaky disambut penuh hangat warga.

"Njoe bantuan phoen yang kamoe trimoeng dari droe neuh Pak Is. Kaneuwoe dari Banda Aceh neujak saweu kamoe. Ateuh nan warga kamoe ucap rayeuk that trima kasih. Semoga geulimpah rahmat le Allah SWT. (Ini bantuan pertama yang kami terima dari Pak Is. Sudah pulang dari Banda Aceh untuk menjenguk kami. Atas nama warga, kami mengucapkan besar terima kasih. Semoga dilimpahkan rahmat oleh Allah SWT)," ucap salah warga Teumpheun, Peureulak Barat, dengan penuh rasa haru.