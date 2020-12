Realisasi Dana PKH di Aceh Capai Rp 1,2 Triliun, Ini Rinciannya

Laporan Herianto | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Kepala Dinas Sosial Aceh, Drs Alhudri MM mengatakan, kondisi sosial masyarakat Aceh di masa pandemi Covid-19 relatif tenang, salah satu faktor penyebabnya adalah karena penyaluran dana Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 268.794 kelompok penerima manfaat (KPM) berjalan lancar, dengan nilai satu tahun mencapai Rp 1,224 trilliun.

“Dana PKH itu ditransfer ke dalam rekening masing-masing KPM penerima sesuai besaran katagori dan tahapannya,” kata Alhudri kepada Serambinews.com, Selasa (8/12/2020) usai rapat evaluasi program Bansos APBN 2020 di ruang kerjanya.

Bansos PKH itu ada tujuh kategori. Pertama kategori ibu hamil, nilai bantuan PKH per bulannya Rp 250.000, kedua anak usia dini 0 – 6 tahun, nilai bantuan per bulannya Rp 250.000, ketiga kategori pendidikan anak SD, nilai bantuannya Rp 75.000 per bulan.

Keempat kategori anak SMP nilai bantuan Rp 125.000 per bulan dan kelima kategaori anak SMA sederajat nilai bantuannya Rp 166.000 per bulan.

Keenam kategori penyandang disabilitas berat Rp 200.000 per bulan dan ketujuh kategori lanjut usia Rp 200.000 per bulan. Keluarga yang terdaftar dalam peserta PKH, hanya boleh, mendapatkan 4 kategori, tidak boleh lebih.

Bansos PKH ini, ungkap Alhudri, merupakan program reguler atau rutin tahunan dari Kemensos RI. Untuk tahun 2020 ini, karena ada terjadi pandemi covid 19, penyaluran dana PKH-nya, khusus untuk bulan April, Mei dan Juni, diberikan dua kali, untuk periode yang sama. Tapi mulai bulan Juli – Desember 2020, karena sudah masuk masa new normal, pandemi Covid-19, penyaluranya kembali normal.

Pemerintah menggandakan penyaluran dana PKH untuk bulan April, Mei dan Juni, kata Alhudri, pada periode tiga bulan itu serangan virus corona di negeri ini, sedang hebat-hebatnya, sehingga pemerintah menambah penyaluran dana PKH, agar peserta KPH yang berada di rumah, bisa tenang karena dana PKH nya di bayar dua kali.

Tapi pada bulan Juli, sudah memasuki masa new normal pandemi Covid-19, pemerintah kembali menyalurkan dana PKH secara normal.

“Hanya untuk bulan April, Mei dan Juni, saja yang dibayar dua kali,” ujar Alhudri.