Eddie Foundation Jalin Kerjasama dengan Yayasan AlMuslim Peusangan

SERAMBINEWS.COM, BIREUEN - Yayasan Eddy Untuk Negeri atau Eddie Foundation kembali menjalin kerjasama, kali ini lembaga kemanusiaan itu membantu Yayasan AlMuslim di sektor pendidikan dan sosial. Dewan Pembina, pengurus harian Yayasan AlMuslim dan tokoh masyarakat Peusangan melakukan pertemuan silaturrahmi dengan pendiri sekaligus Direktur Eddy Foundation Dr(Cn) Teuku Eddy Faisal Rusydi SHI M Sc CM CTT (K) di gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten Bireuen, Jumat (11/12/2020).

Direktur Eddy Foundation melakukan foto bersama Dewan Pembina, pengurus harian Yayasan AlMuslim dan tokoh masyarakat Peusangan. (ist)

Direktur Eddie Foundation diterima langsung oleh Ketua Dewan Pembina Yayasan AlMuslim yang juga Ketua DPRK Bireuen Rusydi Mukhtar S Sos, pengurus harian dan tokoh masyarakat Peusangan. Direktur Eddie Foundation yang juga Presiden Dewan Perniagaan Usahawan Kecil Malaysia (DPUKM) menuturkan bahwa pihaknya siap membantu Yayasan AlMuslim baik di sektor pendidikan, hukum, sosial maupun pengembangan jaringan lintas negara demi kelancaran proses belajar mengajar di institusi pendidikan yang bernaung di bawah yayasan tersebut.

Tahap awal Eddie Foundation akan membantu yayasan AlMuslim di bidang sosial, berkat kerjasama Eddie Foundation dengan perusahaan Multinasional asal korea Dawon Electronics Co LTD Mitra Eddie Foundation di negara Korea. dalam waktu dekat Eddie Foundation akan mendistribusikan ribuan APD kepada mahasiswa, santri, dan masyarakat di sekitar AlMuslim di masa pandemi Covid 19 ini.

Selain menjalin kerjasama dengan Dawon Electronics Co LTD dari Korea, Eddie Foundation Juga akan Menjalin kerjasama dengan mitra di berbagai negara di bidang pendidikan seperti Yala Islamic University Thailand, University College of Islam Malaka Malaysia dan sejumlah negara lainnya Untuk Membantu AlMuslim. Tutur Pengacara yang kini bermukim di Jakarta.

Teuku Eddy mengajak semua kalangan untuk bersama-sama menjaga dan mempertahankan kejayaan Yayasan AlMuslim, karena yayasan itu merupakan milik ummat islam disamping sebagai suatu kebanggaan bagi masyarakat Bireuen khususnya dan Aceh umumnya, hal ini tidak lepas dari peran besar Yayasan AlMuslim yang telah banyak melahirkan tokoh - tokoh daerah yang berprofesi dalam berbagai bidang kehidupan.

“Aset ummat ini harus betul-betul kita jaga bersama kelestarian dan kelangsungan proses belajar mengajar dari masa ke masa, AlMuslim akan terus melahirkan generasi terbaik bagi Bireuen dan Aceh pada umumnya “. Tutup Teuku Eddy. (*)