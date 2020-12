Anda Tahu Ada Peredaran Rokok Ilegal? Lapor ke Sini

Pemusnahan rokok ilegal di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Lhokseumawe, Selasa (15/12/2020).

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Lhokseumawe, Muhammad Munif, Selasa (15/12/2020) menyebutkan, bagi warga yang ingin memberitahu terkait adanya peredaran rokok ilegal, maka bisa menghubungi pihaknya ke nomor 0852-7018-4681, email di kppbclhokseumawe@gmail.com atau datang langsung ke KPPBC Tipe Madya Pabean C Lhokseumawe, Jalan Iskandar Muda No 17 Lhokseumawe.

SERAMBINEWS.COM, LHOKSEUMAWE - Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Lhokseumawe mengharapkan, seluruh lapisan masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam hal pemberantasan peredaran rokok ilegal.

Sehingga bagi yang tahu adanya peredaran rokok ilegal, dipersilahkan melapor ke pihaknya.

Untuk diketahui, Selasa pagi tadi, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Lhokseumawe melakukan pemusnahan sebanyak 2,4 juta batang rokok ilegal.

Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, di halaman belakang kantor Beacukai setempat dan juga ditanam ke TPA Alue Lim Lhokseumawe.

Khusus yang ditanam ke TPA, rokok terlebih dahulu dihancurkan.

Rokok yang dimusnahkan tersebut, hasil dari Operasi Gempur Rokok Ilegal periode November 2019- September 2020.

Operasi dilakukan bersamaTNI dan Polri.

Sedangkan rokok yang dimusnahkan, ada produk luar negeri dan ada juga dalam negeri.

Ada yang tidak pakai pita cukai, ada yang pakai pita cukai palsu, dan ada yang pakai pita cukai bekas.

Sedangkan total kerugian negera dari rokok ilegal yang disita tersebut, Rp 1 miliar lebih. (*)

