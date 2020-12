Telkomsel Hadirkan Program Loyalitas

* Dan Promo Paket Layanan Digital

BANDA ACEH - Sejak Desember 2020, Telkomsel sudah menghadirkan inisiatif program loyalitas dan retensi pelanggan bertajuk To the POIN Festival (TTP) untuk seluruh pelanggan setia dalam menyambut momen tahun baru 2021.

TTP sendiri menyajikan beragam rangkaian program, salah satunya Lucky Draw To the POIN yang berlangsung hingga 31 Desember 2020. Program undian tersebut menawarkan berbagai hadiah yang melimpah, mulai dari 3 unit Honda HRV, 10 unit Samsung Note 20 Ultra, 26 unit Samsung A80, hingga hadiah utama 1 unit Mercedes-Benz C180. Informasi lebih lanjut mengenai Lucky Draw To the POIN dapat diakses melalui www.telkomsel.com/luckydrawttp.

Direktur Sales Telkomsel, Ririn Widaryani menyampaikannya dalam konferensi pers “Kesiapan Telkomsel Hadapi Natal dan Tahun Baru 2021”, yang dilaksanakan secara virtual, Senin (14/12/2020).

Ia menambahkan, selain itu, Telkomsel juga berkolaborasi dengan sejumlah e-commerce seperti Shopee, Lazada, dan Blibli untuk memberikan kejutan tambahan kepada pelanggan dengan menghadirkan berbagai diskon menarik, e-parcel akhir tahun, dan diskon pembelian smartphone hingga Rp 700.000 dengan menukarkan POIN mulai dari 300 Telkomsel POIN.

Di samping memberikan kejutan hadiah, Telkomsel turut bekerja sama dengan Kitabisa untuk mengajak pelanggan berdonasi lewat penukaran Telkomsel POIN.

Dikatakan, rangkaian program To the POIN Festival ini nantinya juga akan dimeriahkan oleh konser digital bertemakan “Thank God I’m Indonesian” yang akan disiarkan secara live streaming melalui aplikasi MAXstream pada 28 Desember 2020. Informasi lebih lanjut mengenai To the POIN Festival ini dapat diperoleh melalui situs www.telkomsel.com/tothepoin.

Selain itu, Telkomsel juga menghadirkan sejumlah promo khusus untuk beragam layanan digital untuk menemani keseruan pelanggan melewati libur akhir tahun walau harus beraktivitas dari rumah.

Ririn menyebutkan promo tersebut meliputi paket broadband bulanan dengan bundling berlangganan Disney+ Hotstar, paket Gala Plus dengan kuota data 30GB seharha Rp62.000 untuk akses layanan video streaming (HBO GO, VIU, IFLIX, VIDIO, Disney+ Hotstar, dan MAXstream), bonus kuota data 7GB untuk top-up dan aktivasi mobile games melalui Google Play Store dan Dunia Games, promo value added services (VAS) entertainment berupa diskon 50 persen untuk upgrade Tinder Gold, serta paket konsultasi kesehatan melalui aplikasi halodoc dengan harga mulai dari Rp 30.000.

Selain program layanan digital, Telkomsel turut memberikan nilai tambah untuk aktivitas pelanggan di aplikasi MyTelkomsel. Beberapa penawaran yang dapat dinikmati pelanggan melalui MyTelkomsel antara lain program Daily Check-in yang menawarkan bonus kuota data hingga 7,5GB serta kemudahan transaksi untuk pembelian produk di MyTelkomsel dengan saluran pembayaran digital via mitra fintech seperti Kredivo, ShopeePay, dan GoPay.

“Dengan kehadiran program To the POIN Festival 2020 serta beragam promo paket layanan broadband dan digital yang berkolaborasi bersama sejumlah mitra platform layanan digital, kami berharap dapat memberikan serta melengkapi semangat masyarakat khususnya pelanggan setia Telkomsel,” kata Ririn.

Dikatakan, ke depan, Telkomsel akan terus berkomitmen dalam menjaga pelayanan terbaik yang didukung teknologi terdepan bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. “Kami yakin masyarakat Indonesia dapat terus bergerak maju menuju tahun yang baru dengan semangat positif sehingga kita akan melewati semua tantangan di tiap fase kehidupan dengan lebih baik,” pungkasnya.(una)