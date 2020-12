Momo Geisha Lahirkan Anak Kedua, Ini Nama yang Diberikan untuk sang Putra

Dan ternyata pasangan Momo Geisha dengan Nicola juga sudah mempersiapkan nama untuk sang buah hati.

SERAMBINEWS.COM - Penyanyi Momo Geisha baru saja melahirkan.

Kabar bahagia itu datang dari mantan personil Geisha, Momo dan sang suami, Nicola Reza Samudra.

Momo dan sang suami kini telah dikaruniai anak kedua.

Kabar bahagia tersebut dibagikan Nicola pada Selasa, (15/12/2020) melalui Instagram pribadi miliknya.

Akun @nicolarezas23 mengunggah potret sang istri dengan anak laki-lakinya yang masih tidur di ranjang rumah sakit.

Tak lupa Nicola menuliskan panggilan anak kedua dengan sebutan Baby Abe.

"We'll be home soon Briell #BabyAbe," tulis @nicolarezas23.

Pada postingan Instagram Story selanjutnya, Nicola tak segan-segan membagikan potret Baby Abe pada khalayak.

Dan ternyata pasangan Momo Geisha dengan Nicola juga sudah mempersiapkan nama untuk sang buah hati.