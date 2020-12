Live Streaming The Best FIFA Football Awards 2020 Pukul 01.00 WIB, Siapa Pemain Terbaik Dunia?

Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski, dan Lionel Messi, kandidat pemain terbaik dunia kategori pria versi The Best FIFA Football Awards 2020.

SERAMBINEWS.COM - Acara penghargaan pemain terbaik dunia dalam anugerah The Best FIFA Football Awards 2020 akan digelar pada Kamis (17/12/2020) malam waktu Swiss atau Jumat dini hari pukul 01.00 WIB.

Link Live Streaming untuk menyaksikan seremoni virtual The Best FIFA Football Awards 2020 tersedia di akhir artikel ini.

Akibat kondisi pandemi COVID-19, pemberian apresiasi The Best FIFA Football Awards tahun ini tidak melalui gala akbar, melainkan hanya disiarkan secara daring dari markas FIFA di Zurich, Swiss.

Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski, dan Lionel Messi akan memperebutkan trofi paling banyak disorot untuk menjadi yang terbaik buat kategori pesepak bola pria.

Sementara di bagian anugerah pelatih terbaik pria, Hansi Flick yang mengantar Bayern Muenchen meraih 5 gelar tahun ini bersaing dengan Juergen Klopp (Liverpool) dan Marcelo Bielsa (Leeds United) sebagai nomine.

Seperti di edisi sebelumnya, penghargaan juga diberikan untuk gol terbaik tahun ini (FIFA Puskas Award), kiper terbaik (pria dan wanita), plus tim terbaik (FIFPro World 11), serta FIFA Fair Play Award, dan FIFA Fan Award.

Para pemenang tersebut keluar melalui hasil voting yang melibatkan empat grup panelis.

Mereka adalah para kapten dan pelatih tim nasional negara anggota FIFA, suara fan, serta 200 jurnalis terpilih dari segala penjuru dunia.

Acara penganugerahan The Best FIFA Football Awards 2020 dapat disaksikan melalui live streaming via akun Youtube atau Facebook resmi FIFA dan situs resminya.

(FIFACOM) Marcelo Bielsa, Hansi Flick, dan Juergen Klopp, kandidat pelatih terbaik pria dalam The Best FIFA Football Awards 2020.

Berikut ini tautan yang bisa Anda tuju.