Indonesia dan India Patroli  Bersama di Perairan Aceh, TNI AL Kerahkan KRI Cut Nyak Dien-375

Laporan Zaki Mubarak | Lhokseumawe

SERAMBINEWS.COM, LHOKSEUMAWE - TNI Angkatan Laut melaksanakan Patroli Terkoordinasi (Patkor) dalam kerja sama bilateral antara TNI AL dan Angkatan Laut India melalui Patroli Terkoordinasi India-Indonesia (Patkor Indindo-36/20) di Perairan perbatasan Indonesia-India, termasuk di perairan Aceh, pada Jumat (18/12/2020).

Salah satunya patroli ke kawasan Pulau Rondo yang merupakan pulau terluar Indonesia terletak di Laut Andaman dan berbatasan dengan wilayah negara India, yaitu Kepulauan Nikobar.

Pulau itu merupakan wilayah paling barat dari Republik Indonesia dan secara administratif merupakan bagian dari wilayah kota Sabang, Provinsi Aceh.

Panglima Komando Armada I (Pangkoarmada I) Laksda TNI Abdul Rasyid K, SE MM mengatakan kegiatan Patkor Malindo 36/20 dilaksanakan selama 30 hari, dan selain melaksanakan patroli di perirannya masing-masing juga melaksanakan latihan yang berlangsung selama dua hari, yaitu tanggal 17-18 Desember 2020.

Patkor Indindo 36/20 ini TNI AL menugaskankan KRI Cut Nyak Dien-375 sedangkan Angkatan Laut India menugaskan INS Kulish P-63.

Selama dua hari ini kedua kapal melaksanakan kegiatan Rendezvous (RV) dan latihan bersama sekaligus patroli laut untuk pengamanan di wilayah masing-masing.

"TNI AL menugaskan satu kapal perang dalam Patroli Terkoordinasi antara India- Indonesia ini merupakan implementasi kebijakan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono guna menciptakan situasi kondusif di wilayah perbatasan dan memelihara stabilitas di kawasan melalui diplomasi Angkatan Laut," kata Pangkoarmada I, Laksda TNI Abdul Rasyid K. dalam keterangan tertulis, kepada serambinews.com, Sabtu (19/12/2020).

Dimana sambung Rayid, kegiatan Patkor Indindo-36/20 dilaksanakan sebagai salah satu komitmen Indonesia, khususnya TNI AL, dalam meningkatkan hubungan bilateral kedua negara antara Indonesia dan India. Kerja sama itu juga merupakan wujud dari peran TNI AL yaitu sebagai peran diplomasi.

Sementara itu, Komandan Gugus Keamanan Laut (Guskamla) Koarmada I, Laksma TNI Yayan Sofiyan, ST mengatakan, KRI CUT Nyak Dien-375 yang dikomandani Letkol Laut (P) Krido Satrio saat ini berada di Bawah Kendali Operasi (BKO) Guskamla Koarmada I.

“Kemarin bersama Kapal India INS Kulish P-63 telah selesai melaksanakan RV dan melaksanakan beberapa serial latihan didalam rangkaian patroli terkoordinasi di perarairan Aceh,” terang Komandan Gugus Keamanan Laut (Guskamla) Koarmada I, Laksma TNI Yayan Sofiyan.

Dimana sambung Yayan, materi latihan yang dilaksanakan antara lain Comcheck, Surfex 981 (Merchant Traffic Monitoring Exercise), Miscex 830 (Basic Manoeuvring Exercise) dan Surfex 982 (Basic interdiction and self boarding exercise).

Pada hari kedua latihan dilanjutkan dengan serial latihan Miscex 804 (Search and Rescue), Plot sharing dengan India MPA P-81 Neptune, Surfex 982 (Basic interdiction and self Boarding Exercise) dan Steam Past (peran parade/penghormatan antar kapal).

“Kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan Patroli Sektor di wilayah negara masing-masing,” demikian Laksma TNI Yayan Sofiyan.(*)

