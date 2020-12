Baitul Mal Aceh Singkil Salurkan ZIS Senilai Rp 1,3 Miliar, Ini Rinciannya

SERAMBINEWS.COM, SINGKIL - Baitul Mal Aceh Singkil, salurkan zakat infak dan sedekah (ZIS) senilai Rp 1.334.041.000.

ZIS tersebut disalurkan kepada 1.278 orang penerima.

"Ini merupakan penyaluran tahap terakhir tahun 2020," kata Kepala Baitul Mal Aceh Singkil, Ali Sadikin, saat menyalurkan ZIS secara simbolis di kantor baitul mal setempat di Gosong Telaga Barat, Singkil Utara, Senin (21/12/2020).

Rinciannya ibnu sabil 142 santri masing-masing mendapat Rp 420 ribu per orang per bulan. Pembina aqidah mualaf Rp 600 ribu per orang per bulan sebanyak sembilan orang.

Lalu mualaf baru satu orang Rp 1 juta, pendampingan penyakit kronis Rp 10 juta untuk sepuluh orang. Santri Syafinatussalamah 198 orang Rp 420 ribu per bulan per orang.

Berikutnya beasiswa mahasiswa semester IV ke atas 473 orang, masing-masing mendapat Rp 1.057.000.

Hafiz Qur'an sebanhak 212 orang. Dengan kategori 5 samai 10 juz 161 per orang mendapat Rp 580 ribu, 11 sampai 20 juz 35 orang mendapat Rp 828 per orang, 21 sampai 30 juz sebanyak delapan orang masing-masing mendapat Rp 1.302.000 dan 30 juz delapan orang mendapat Rp 2 juta per orang.

Berikutnya guru dayah 182 orang masing-masing Rp 580 ribu, panti asuhan 12 orang masing-masing mendapat Rp 550 ribu.

"Rehab rumah 29 orang masing-masing Rp 10.234.000," kata Ali Sadikin.

Menurut Kepala Baitul Mal pendapatan ZIS tahun ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, akibat dampak pandemi Covid-19.

Kendati mengalami keterbatasan Baitul Mal Aceh Singkil, mampu ukir prestasi tingkat nasional dalam hal pendistribusian dan pengelolaan ZIS terbaik.(Diskominfo)

