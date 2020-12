Petani Pidie Produksi Garam Medan

SIGLI - Petani garam di Gampong Ceubrek, Kecamatan Simpang Tiga, Pidie, terpaksa memproduksi garam Medan (Sumatera Utara). Penyebabnya, pasir sebagai bahan baku garam tidak bisa dijemur karena musim penghujan. Aktivitas memasak garam Medan sudah dilakukan petani di kabupaten itu sejak November 2020 lalu.

"Kita terpaksa mengolah garam asal Medan secara tradisional dengan memasak kembali, mengingat bahan baku garam sendiri tidak bisa dijemur. Padahal, keutungan dari mengolah garam Medan cukup tipis," ujar Tgk Fauzi Usman (60), petani garam di Gampong Ceubrek, kepada Serambi, Minggu (20/12/2020).

Ia menyebutkan, petani memasak garam Medan sebanyak 50 kilogram per hari. Keuntungan yang diperoleh sangat kecil yaitu sekitar Rp 100 ribu per sekali masak. Itu pun, menurut Tgk Fauzi, jika garam yang dibeli dari Medan harganya Rp 100 ribu per sak ukuran 50 kilogram (Kg). "Kalau memasak garam sendiri, keuntungan yang kami peroleh Rp 250 ribu hingga 300 ribu per hari," sebut Tgk Fauzi didampingi temannya Ibrahim Mahmud (58).

Jika tidak memasak garam Medan, sambung Ibrahim Mahmud, maka pihaknya harus menghentikan aktivitas. Padahal, katanya, memasak garam merupakan rutinitas sehari-hari mereka untuk membiayai kebutuhan keluarga. Jika usaha garam tradisional terhenti, otomatis petani garam tidak bisa membiayai keluarganya. Bahkan, petani garam pernah tidak bekerja saat suplai garam dari Medan terhenti.

"Saat garam Medan tidak masuk, maka harga garam pun langsung meningkat tajam mencapai Rp 8.000 per kilogram. Kondisi itu terjadi akibat tidak ada stok garam lokal karena terhenti produksi," jelasnya. Saat ini, sebut Ibrahim, harga garam dijual petani Rp 5.000 per Kg, dari sebelumnya Rp 3.000 per kg. Garam yang diproduksi di Pidie dijual ke Idi, Langsa, Meulaboh, Blang Pidie, dan Banda Aceh.

"Kita berharap Pemkab Pidie hadir mendampingi petani garam supaya tidak membeli garam Medan. Sebab, jumlah petani garam di Pidie yang terbesar di Aceh dengan total 167 orang. Kenapa petani Medan bisa memproduksi garam meski sedang musim hujan. Berarti kita harus ada alat canggih untuk memproduksi garam," jelasnya.

Tgk Fauzi Usman juga menjelaskan, saat ini bantuan berupa wadah untuk memasak garam sangat diperlukan petani. Sehingga, petani bisa mengembangkan usahanya memproduksi garam. Untuk itu, menurutnya, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop dan UKM) Pidie harus membantu petani garam di Gampong Cebrek yang kekurangan tempat memasak garam.

Ia menambahkan, Disperindagkop dan UKM Pidie pernah menjanjikan memberi wadah tempat memasak garam kepada mereka, tapi sampai kini belum terealisasi. "Seharusnya yang dibantu pemerintah adalah kebutuhan mendesak yaitu tempat memasak garam dan merehab tempat usaha memproduksi garam," pungkasnya. Kadis Perindagkop dan UKM Pidie, Zulkifli, yang dihubungi Serambi, Minggu (20/12/2020) gagal dikonfirmasi karena ponselnya tidak aktif. (naz)