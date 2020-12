Kakak Ipar Juga Pengedar, Pengembangan 1 Kg Sabu di Bandara Malikussaleh

Petugas menggiring H dan VS, tersangka kasus penyelundupan sabu, ke ruang konferensi pers di Mapolres Lhokseumawe, Senin (21/12/2020). Keduanya ditangkap petugas keamanan Bandara Malikussaleh, Aceh Utara, akhir pekan lalu.

LHOKSEUMAWE - Polisi kembali menetapkan satu tersangka lain dalam kasus temuan 1 kilogram sabu yang akan diselundupkan melalui Bandara Malikussaleh, Aceh Utara. Tambahan satu tersangka itu tak lain adalah H (40), kakak ipar dari VS (32), pelaku yang ditangkap di bandara pada Sabtu (19/12/2020) kemarin.

Pengumuman penambahan tersangka itu disampaikan Kapolres Lhokseumawe, AKBP Eko Hartanto SIK, dalam dalam konferensi pers, Senin (21/12/2020). Eko menyampaikan, keterlibatan H yang merupakan kakak ipar VS itu diketahui setelah polisi melakukan pengembangkan kasus.

Kepada awak media, Kapolres Eko mengungkapkan, setelah menangkap VS, Satnarkoba Polres Lhokseumawe menggeledah rumah H yang berada di Kecamatan Sawang, Aceh Utara. H sendiri diketahui adalah orang yang mengantarkan VS ke bandara.

Dalam penggeledahan itu, tim Satnarkoba Polres Lhokseumawe berhasil menemukan barang bukti lainnya yaitu sabu-sabu seberat 16 gram yang disimpan H di dalam bungkusan pembalut perempuan. “Dari hasil interogasi kedua orang ini, kita melakukan perkembangan dan mendapatkan di rumah H 16 gram narkotika jenis sabu,” kata Kapolres.

Kepada polisi, H mengaku mendapat perintah dari mantan suaminya yang sedang berada di salah satu rutan yang berada di luar Aceh untuk mengedarkan sabu tersebut. Terhadap siapa mantan suami H, AKBP Eko Hartanto mengaku masih akan melakukan pendalaman kembali.

“Ini masih kita melakukan pendalaman dan pengembangan, dari siapa H mendapatkan barang ini. Setelah itu kita lakukan pengembangan dan patut dicurigai ada ke ikut sertaan orang di luar Aceh,” terang AKBP Eko.

Kapolres juga belum berani memastikan apakah kedua tersangka ini merupakan bagian dari jaringan internasional. “Nanti akan kita kembangkan lagi, karena ada keterlibatan pihak lain yang katanya ada di sebuah lapas di luar Aceh. Ini kami akan melakukan upaya pengembangan kasus,” tambah Kapolres lagi.

Kapolres Eko menyebutkan, jumlah sabu-sabu yang berhasil diamankan di Bandara Malikussaleh sebanyak dua paket, masing-masing sebanyak 520 gram dan 461 gram. Baang haram tersebut rencananya akan dibawa ke Jakarta oleh VS. “Jadi total kurang lebih 981 gram, kurang lebih 1 Kg,” sebut Eko.

Dalam kasus ini, kedua tersangka H dan VS disangkakan dengan pasal 112 ayat 2 juncto pasal 114 ayat 2 undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun dan maksimal bisa dipenjara seumur hidup atau hukuman mati.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, VS (32), kurir sabu-sabu asal Bireun mengira mesin X-Ray di depan pintu masuk Bandara Malikussaleh dalam kondisi rusak sehingga dirinya nekat membawa 1 kilogram sabu-sabu. Namun petugas bandara mencurigai gerak-gerik VS saat berada di area chek-in. Petugas kemudian memasukkan tas ransel milik VS ke mesin X-Ray dan ditemukan benda yang mencurigakan. Setelah diperiksa, petugas menemukan dua bungkus benda yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang totalnya diperkirakan seberat 1 kilogram.(zak)