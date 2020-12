Selamat Hari Ibu 2020, Ini 30 Ucapan Bergambar Selamat Hari Ibu yang Cocok untuk Update di Sosmed

SERAMBINEWS.COM - Simak sejumlah gambar ucapan selamat Hari Ibu yang bisa dibagikan di medsos, mulai dari WhatsApp, Instagram, hingga Facebook.

Hari Ibu nasional selalu diperingati tanggal 22 Desember.

Hari Ibu diperingati untuk mengingat jasa dan pengorbanan seorang Ibu sangatlah besar dan tak tergantikan oleh apapun.

Tak harus bergelimang hadiah mewah, merayakan Hari Ibu bisa dengan hal sederhana seperti memberikan ucapan kepada ibu kita.

Terlebih untuk kita yang jauh di perantauan, tak ada salahnya untuk sekedar mengirimkan kata-kata bijak tentang ibu.

Kata-kata bijak darimu pasti mampu membuat Ibu tersenyum.

Berikut ini 30 Kumpulan Ucapan Selamat Hari Ibu yang telah dirangkum Tribunnews.com dari berbagai sumber.

1. "A mother's arms are more comforting than anyone else's." - Princess Diana

(Lengan seorang ibu lebih menghibur daripada siapapun)