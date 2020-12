7 Daerah Jadi Zona Kuning, Risiko Rendah Covid-19

BANDA ACEH - Tujuh kabupaten di Aceh menjadi zona kuning atau zona risiko rendah peningkatan kasus Covid-19. Sementara itu, penderita infeksi virus corona yang dilaporkan sembuh bertambah 11 orang, kasus baru konfirmasi positif sebanyak 29 orang, dan tidak ada korban meninggal dunia.

Informasi ini disampaikan Juru Bicara (Jubir) Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Pemerintah Aceh, Saifullah Abdulgani (SAG) kepada wartawan Serambi di Banda Aceh, Selasa (22/12/2020), seusai berkomunikasi dengan tenaga teknis analisis data Satgas Covid-19 nasional.

"Kita mendapat informasi yang sangat menggembirakan dan patut kita syukuri dari tenaga analis Satgas Covid-19 Nasional, dan belum ditampilkan di laman covid19.go.id," katanya.

Ia menjelaskan, Satgas Covid-19 Nasional menganalisis data mingguan per 22 Desember 2020 tentang kondisi epidemiologis, surveilans kesehatan masyarakat, dan pelayanan kesehatan.

Tujuh kabupaten di Aceh berhasil mengoreksi nilai skornya dan menjadi lebih baik dibandingkan nilai minggu sebelumnya (perbandingan 13 Desember vs 22 Desember 2020).

Ketujuh kabupaten yang sukses melepaskan diri dari zona oranye dan menjadi zona kuning, yakni Aceh Tenggara (2,39 vs 2,51), Aceh Barat Daya (2,35 vs 2,50), Aceh Tengah (2,12 vs 2,49), Aceh Selatan (2,24 vs 2,48), Bireuen (2,28 vs 2,45), Aceh Timur (2,33 vs 2,44), dan Gayo Lues (2,21 vs 2,42).

Sementara itu, 16 kabupaten/kota lainnya masih berada di zona oranye, antara lain Nagan Raya (2,19 vs 2,40), Kota Langsa (2,17 vs 2,38), Kota Subulussalam (1,86 vs 2,37), Kota Sabang (2,26 vs 2,37).

"Melihat nilai skor kabupaten/kota di zona oranye juga semuanya meningkat, kita optimis minggu depan daerah zona kuning bertambah lagi di Aceh," ujar SAG. Menurut Juru Bicara Pemerintah Aceh itu, peningkatan nilai skor mingguan tersebut menunjukkan upaya pemerintah kabupaten/kota dan Satgas Covid-19 yang terus berjuang memperbaiki kondisi pandemi di daerahnya.

Satgas Covid-19 kabupaten/kota bersama tim teknisnya melakukan testing, tracing, dan treatment. Sementara masyarakat diharap disiplin menjalankan protokol kesehatan, seperti menjaga jarak dan tidak berkerumun, memakai masker, dan mencuci tangan dengan memakai sabun sesering mungkin. Satgas Covid-19 dan masyarakat harus bersinergi melawan pandemi di daerahnya.

"Zona oranye bukan zona aman dan semua elemen masyarakat harus bahu-membahu untuk memperbaiki situasi tersebut, sehingga menjadi zona kuning minggu depan," harapnya.

Sebagaimana diketahui, Pakar Satgas Covid-19 Nasional menghitung indikator berdasarkan data surveilans dan database rumah sakit online Kementerian Kesehatan. Indikator epidemiologi, indikator surveilans kesehatan masyarakat, dan pelayanan kesehatan, diskoring dan pembobotan, kemudian dijumlahkan. Hasil penjumlahan nilai tersebut dikategorisasikan menjadi empat zona risiko.

"Data hasil skoring dan pembobotan setiap kabupaten/kota di atas penting bagi Satgas Covid-19 dan segenap komponen pemerintahan dan masyarakat, sehingga dapat menakar effort yang masih diperlukan untuk meninggalkan zona oranye dan naik ke zona kuning atau zona risiko rendah Covid-19," tutur SAG.

Juru Bicara Covid-19 Aceh itu melaporkan, sejak kasus pertama diumumkan pada 27 Maret 2020 silam, jumlah akumulatif kasus Covid-19 Aceh mencapai 8.620 orang. Penderita yang dirawat saat ini 843 orang, sembuh 7.435 orang, dan 342 orang meninggal dunia.

Kasus baru konfirmasi positif Covid-19 bertambah sebanyak 29 orang, yang meliputi warga Kabupaten Aceh Tamiang sebanyak tujuh orang, Kota Banda Aceh dan Pidie, sama-sama lima orang. Warga Pidie Jaya dan Kota Langsa masing-masing empat orang. Warga Aceh Besar yang merupakan kasus baru positif Covid-19 sebanyak dua orang, warga Kabupaten Bireuen dan Aceh Tenggara sama-sama satu orang.

Sementara itu, penderita Covid-19 yang dilaporkan sembuh bertambah lagi 11 orang, yang meliputi warga Kabupaten Nagan Raya dan Kota Langsa masing-masing tiga orang. Warga Aceh Barat Daya dan Aceh Tamiang juga sama-sama dua orang, serta satu orang lainnya merupakan warga Simeulue. “Tidak ada korban meninggal dunia akibat serangan virus corona dalam 24 jam terakhir,” tutur SAG.(dan)