Peringatan HUT Ke-75 Aceh Selatan Bersamaan dengan Maulid Nabi

TAPAKTUAN - Peringatan Hari Jadi atau HUT Ke-75 Aceh Selatan tahun 2020 digelar bersamaan dengan peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW. Kegiatan yang dipusatkan di halaman Masjid Istiqamah Tapaktuan, Rabu (23/12/2020) dihadiri Bupati Aceh Selatan, Tgk Amran beserta unsur Forkopimda, Kepala OPD, tokoh masyarakat, dan para undangan lainnya dengan tetap mengikuti protokol kesehatan.

Bupati Aceh Selatan Tgk Amran mengatakan, makna yang paling mendasar dari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW adalah untuk mengevaluasi sejauh mana uswatun hasanah Rasulullah dapat kita teladani dan kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari.

"Sungguh merupakan kerugian, apabila acara seperti ini tidak mampu mengubah perilaku kita ke arah yang lebih baik dari sebelumnya, baik dalam ibadah secara vertikal maupun horizontal, melalui peningkatan iman dan takwa serta semakin tingginya kesalehan sosial," paparnya.

Pada momen itu, Bupati mengajak masyarakat untuk menyimak kembali segala aspek kehidupan Rasulullah. "Untuk itulah, marilah kita bertafakur sampai sejauh mana kita dapat melaksanakan contoh tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari," papar Bupati.

Tgk Amran juga mengajak semua yang hadir untuk melakukan doa bersama dalam memperingati hari jadi Kabupaten Aceh Selatan ke-75. Dia berharap agar persatuan dan kesatuan terus dijaga antarmasyarakat Aceh Selatan. "Kami berharap setiap komponen masyarakat bersatu padu untuk membangun Aceh Selatan yang kita cintai ini," ucapnya.

Adapun ceramah Maulid Nabi SAW disampaikan Ustaz H Abrar Zym SAg. Kakankemenag Kabupaten Aceh Besar ini mengajak kepada seluruh jamaah untuk selalu mengikuti apa yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW.(HAS)