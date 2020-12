KKP RI Tanam 10 Ribu Mangrove, Sebar 1,8 Juta Benur Udang Vaname di Klaster Aceh Timur

Syarifuddin, tim teknis pengembangan tambak percontohan klaster Aceh Timur dari KKP RI, mengatakan penanaman 10 ribu batang mangrove sekaligus penebaran benih ikan kakap putih, berfungsi sebagai biofilter atau untuk mengolah air limbah dari tambak percontohan nasional kluster Aceh Timur, agar tidak mencemari lingkungan.

SERAMBINEWS.COM, IDI - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KK) RI, bekerjasama dengan Pemkab Aceh Timur, dan Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Ujung Batee dan Yayasan Gajah Sumatera (YAGASU) menanam 10 ribu batang mangrove.

Kegiatan tersebut dalam rangka pengembangan tambak silvoshifery (tambak percontohan nasional) di kluster Aceh Timur, Desa Matang Rayeuk, Kecamatan Idi Timur, Aceh Timur, Senin (28/12/2020).

Syarifuddin, tim teknis pengembangan tambak percontohan klaster Aceh Timur dari KKP RI, mengatakan penanaman 10 ribu batang mangrove sekaligus penebaran benih ikan kakap putih, berfungsi sebagai biofilter atau untuk mengolah air limbah dari tambak percontohan nasional kluster Aceh Timur, agar tidak mencemari lingkungan.

Pada kesempatan yang sama, di hadapan Setjen KKP RI, Drs Antam Novambar SH MHum, Dirjen Perikanan Budidaya, Dr Ir Slamet Subiyakto MSI, anggota DPR RI, Ir TA Khalid MM, Bupati Aceh Timur, H Hasballah dan rombongan, Syarifuddin juga menjelaskan, tambak percontohan klaster Aceh Timur di Desa Matang Rayeuk seluas 5 hektar, terdiri atas lahan produksi, lahan penampungan air (tendon), Ipal, dan saluran.

“Total benur udang yang disebar pada 9 petak tambak sebanyak 1,8 juta benih, dengan masing-masing petak disebar 200 ribu benur dengan target produksi per petak 2,8 ton, dan total dari 9 petak produksi 75 ton per tahun, dengan harga Rp 65 ribu per kg, maka keuntungan per tahun sekitar Rp 4,9 miliar,” ungkap Syarifuddin, di depan Setjen KKP RI dan rombongan.

Penebaran benur udang vaname serentak di 7 kabupaten di Indonesia yaitu, 5 kabupaten klaster budidaya udang vaname yaitu, Kabupaten Aceh Timur, Lampung Selatan, Cinajur, Sukamara, Buol, dan dua kabupaten klaster tambak millennial shrimp farm yaitu Kabupaten Jepara dan Situbondo.

Setjen KKP RI, Drs Antam Novambar SH MHum dalam sambutannya, berharap tambak percontohan nasional ini bisa menjadikan Indonesia sebagai Negara produksi udang di dunia.

Sehingga dapat menambah pendapatan anggaran negara, termasuk anggaran di KKP RI untuk memakmuran rakyat.

Dirjen Perikanan Budidaya, Dr Ir Slamet Subiyakto MSI, mengatakan program ini merupakan kegiatan prioritas KKP RI, dalam rangka mengimplementasikan program Presiden RI Jokowi, dalam meningkatkan nilai ekspor.