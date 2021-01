Menteri Kesehatan Sebut Masyarakat yang Menerima SMS Wajib Ikuti Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Kesehatan telah mengirimkan pesan singkat atau SMS (Short Message Service) kepada para penerima vaksin gratis tahap pertama yang telah terdaftar dalam Sistem Informasi Satu Data vaksinasi Covid-19.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan SMS yang disebar secara serentak pada 31 Desember 2020 ini merupakan bagian dari pelaksanaan vaksinasi Covid-19.

Menkes menegaskan, bagi masyarakat yang menerima SMS maka wajib mengikuti program vaksinasi Covid-19 sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

"Masyarakat yang mendapatkan pemberitahuan melalui SMS Blast wajib mengikuti pelaksanaan vaksinasi Covid-19," ujar Budi Gunadi, Jumat (1/1/2020).

Pemerintah akan memberikan pengecualian bagi masyarakat yang tidak memenuhi kriteria penerima vaksin Covid-19 sesuai dengan indikasi vaksin Covid-19 yang tersedia.

"Sasaran dari SMS Blast ini adalah masyarakat kelompok prioritas penerima vaksin COVID-19," ujar Budi Gunadi.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menyampaikan pemerintah terus mengikuti perkembangan vaksinasi yang telah dilakukan di Inggris, Amerika Serikat dan Kanada.

"Sebagai bahan masukan program vaksinasi nasional," jelasnya.

Aturan tahapan vaksinasi Covid-19 tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI (KMK) Nomor HK.01.07/MENKES/12757/2020 tentang Penetapan Sasaran Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yang diteken Menkes Budi Gunadi Sadikin pada tanggal 28 Desember 2020.

Kriteria penerima vaksin Covid-19 di Indonesia ditetapkan berdasarkan kajian Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (Indonesian Technical Advisory Group in Immunization) dan/atau Strategic Advisory Group of Experts on Immunization of the World Health Organization (SAGE WHO).