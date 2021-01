David de Gea Lewati Rekor Roy Keane, Manchester United Bungkam Aston Villa

SERAMBINEWS.COM - Kiper Manchester United, David de Gea, berhasil melewati rekor Roy Keane ketika timnya menghajar Aston Villa di Liga Inggris.

Manchester United menjamu Aston Villa dalam laga pekan ke-17 Liga Inggris 2020-2021, Jumat (1/1/2020) waktu setempat atau Sabtu dini hari WIB.

Berduel di Stadion Old Trafford, The Red Devils sukses menghajar The Villans dengan skor tipis 2-1.

Manchester United unggul lebih dulu pada babak pertama, tepatnya di menit ke-40 melalui gol Anthony Martial.

Gol Martial tersebut kemudian dibalas Aston Villa pasca turun minum lewat sepakan kaki kiri Betrand Traore di menit ke-58.

Beruntung, dua menit berselang Manchester United mampu kembali unggul setelah wasit Michael Oliver menunjuk titik putih.

Manchester United mendapat hadiah penalti usai Paul Pogba dilanggar Douglas Luiz di dalam kotak terlarang.

Bruno Fernandes, yang maju sebagai eksekutor, berhasil menyelesaikan tugasnya dengan sempurna.

Hasil ini membuat Manchester United memepet Liverpool di puncak klasemen sementara Liga Inggris 2020-2021.