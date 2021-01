Viral Rumah Mahasiswa Banjir dan Sulit Akses Internet Untuk Ujian, Jawaban Dosen Justru Menyakitkan

SERAMBINEWS.COM - Dosen menyindir mahasiswa karena tidak bisa melakukan ujian setelah terjadi banjir dan tidak dapat mengakses internet.

Melalui pesan singkat pada grub WhatsApp, dosen mengirim ungkapan yang cukup membuat mahasiswa tertegun.

Postingan ini dibagikan oleh pengguna Twitter @cikbungamerah3, pada hari Minggu (3/1/2021).

"When asking for the lecturer's concern to give flexibility to answer the test at a critical time for example during the absence of internet line due to heavy rain or during the flood in johor, pahang, terengganu n etc .

"It it really hurts!,"

"Saat menanyakan kepedulian dosen untuk memberikan keleluasaan untuk menjawab ujian pada saat kritis misalnya saat tidak ada jaringan internet karena hujan deras atau saat banjir di johor, pahang, terengganu n dll.

"Ini sangat menyakitkan!," demikian tulisnya pada postingan.

@cikbungamerah3 membagikan dua foto, satu foto terkait percakapan di grub.

Satunya lagi kondisi rumahnya yang tergenang banjir parah.

Beberapa hari lalu, sampai hari ini Malaysia dicoba dengan musibah banjir yang cukup mengkhawatirkan.