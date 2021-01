Pesawat Sriwijaya Hilang Kontak Jakarta - Pontianak Angkut 59 Penumpang Termasuk Bayi

Pesawat Sriwijaya Air bernomor SJ182 penerbangan Jakarta - Pontianak hilang kontak, Sabtu (9/1/2021).

SERAMBINEWS.COM - Bagaimana nasib pesawat Sriwijaya Air SJ182 ini masih dipertanyakan.

Pesawat Sriwijaya Air bernomor SJ182 penerbangan Jakarta - Pontianak hilang kontak, Sabtu (9/1/2021).

Menurut pesan data yang ditujukan kepada Direktur Navigasi Penerbangan, pesawat tersebut sempat di ketinggian 11.000 kaki.

Kepada Yth. Pak Dirnavpen

Dengan hormat disampaikan laporan awal lost contact pesawat Sriwijaya dg data2 sbb :

Callsign : SJY182

Type : B737-500

Reg: PKCLC

Route : WIII-WIOO

Last contact :

11 Nm north CGK pd pukul 07.40 UTC ketinggian passing 11.000ft on climb to 13.000ft

Demikian informasi awal yg dapat kami sampaikan.

Terimakasih

Selain itu pesan broadcast lainnya yang beredar, menyebutkan pesawat tersebut mengangkut 59 penumpang.

Terdiri dari 53 dewasa, lima anak, serta 1 bayi.

Baca juga: Sriwijaya Air Jakarta-Pontianak Dikabarkan Hilang Kontak di Sekitar Pulau Seribu

Baca juga: Terkait Izin Darurat Vaksin Sinovac untuk Lansia, BPOM Tunggu Hasil Uji Klinis Fase 3 di Brazil

Baca juga: Cegah Covid-19, Dewan Ajak Warga Tetap Pakai Masker Keluar Rumah

Sementara itu dikutip dari Kompas.com, informasi pesawat hilang kontak tersebut diunggah oleh situs pemantau penerbangan Flightradar24.