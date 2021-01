Harga Cabai Merah dan Hijau Selisih Jauh di Gayo Lues, Harga Madun Tertinggi

Laporan: Rasidan | Gayo Lues

SERAMBINEW.COM, BLANGKEJEREN - Harga cabai merah di kabupaten Gayo Lues (Galus) saat ini dilaporkan kembali naik dari harga sebelumnya, namun sangat disayangkan sejumlah petani cabai gagal panen. Akibatnya tanaman cabai itu diserah penyakit berupa antrak (buah busuk sebelum masak). Sehingga petani itu memilih untuk memanen buah cabai yang masih muda (hijau).

Berdasarkan informasi yang diperoleh Serambinews.com, Minggu (10/2/2021), harga cabai merah saat ini di kabupaten itu sedang mengalami kembali naik dari harga sebelumnya Rp 25.000 menjadi Rp 32.000 per kilogram. Sedangkan harga cabai hijau (muda) Rp 15.000 per kilogram.

Sementara itu harga cabai madun merupakan salah satu harga cabai yang masih relatif tinggi di Kabupaten Gayo Luest dan kini ditampung agen pengumpul itu mencapai Rp 45.000 per kilogram. Namun sangat sulit untuk mendapatkan stok cabai madun tersebut dalam jumlah banyak. Sementara harga cabai rawit turun dari Rp 40.000 menjadi Rp 38.000 per kilogram.

"Harga cabai untuk semua jenisnya saat ini masih stabil, bahkan banyak petani yang sedang panen raya terutama diawal tahun tersebut, namun tidak sedikit pula petani terancam gagal panen,"kata salah satu agen penampung cabai, Keling B, kepada Serambinews.com, Minggu (10/2021).

Agen penampungan itu mengatakan, saat ini harga cabai yang paling mahal dan tertinggi yakni jenis cabai madun mencapai Rp 45.000 per kg, disusul cabai rawit Rp 38.000 per kg, sementara harga cabai merah Rp 32.000 per kg dan cabai muda (hijau) Rp 15.000 per kg.

"Harga cabai merah dengan cabai hijau tersebut selisih jauh di kabupaten itu, hal itu disebabkan salah satu faktor karena permintaan cabai hijau atau cabai muda tersebut sangat rendah,"sebutnya.(*)

Baca juga: Ketua IDI Lhokseumawe Nyatakan Siap Divaksin Covid -19, Ini Alasannya

Baca juga: Masyarakat tak Dipaksakan Vaksin Covid, Sebanyak 2.295 Nakes Aceh Barat akan Menerima Vaksin Sinovac

Baca juga: Susi Air Mulai Layani Penerbangan Rute Banda Aceh-Bener Meriah, Waktu Tempuh 45 Menit