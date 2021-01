Nova Terbitkan Ingub Penertiban Tambang

BANDA ACEH - Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, pada 23 Desember 2020 lalu menerbitkan Instruksi Gubernur (Ingub) Aceh Nomor 12/Instru/2020 tentang Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) di Aceh. Demikian disampaikan Kepala Dinas ESDM Aceh, Mahdinur, Minggu (10/1/2021).

“Ingub itu disamping untuk menyikapi hak keistimewaan dan kekhususan Aceh atas Pelaksanaan UU Nomor 3 tahun 2020 tentang Minerba, juga untuk pengawasan dan penertiban kegiatan tambang mineral ilegal, baik galian C maupun bantuan lainnya, serta batu bara di daerah,” katanya.

Dijelaskannya, Inggub yang diterbitkan itu ditujukan kepada lima dinas teknis, satu Balai dan 23 Bupati dan Wali Kota se-Aceh untuk melaksanakannya. Kelima dinas yang diperintah melaksanakan Ingub adalah, Dinas ESDM Aceh, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh dan Dinas Pengairan Aceh. “Sedangkan satu balai yang ditunjuk adalah Balai Wilayah Sungai Sumetera I Aceh,” terang Mahdinur.

Disebutkan, tugas untuk Dinas ESDM Aceh dalam Ingub itu adalah melakukan perencanaan ruang wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) sesuai Rencana Ruang Wilayah Aceh. Selain itu melakukan pengelolaan lingkungan sesuai dengan kaidah-kaidah pertambangan yang baik dan benar. Serta melaksanakan upaya peningkatan nilai tambah mineral dan batubara melalui proses pengolahan dan/atau pemurnian dan keempat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara di Aceh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara untuk bupati dan wali kota, terang Mahdinur, memberikan rekomendasi penerbitan perizinan berusaha yang berkaitan dengan pengelolaan mineral dan batubara di wilayah kabupaten/kota sesuai dengan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota dan wilayah hukum pertambangan. Mempersiapkan wilayah tambang rakyat (WTR) yang berada di luar kawasan hutan untuk diusulkan penetapannya dalam wilayah pertambangan (WP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Serta melakukan tindakan tegas sesuai ketentuan perundang-undangan terhadap kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara yang tidak memiliki izin/illegal (Peti) di wilayah yang menjadi kewenangannya,” ungkapnya.

Agar Lebih Tertib

Kepala Dinas ESDAM Aceh, Mahdinur menamambahkan, sudah ada beberapa daerah mulai melakukan razia izin tambang galian C. Sejak tahun lalu Pemerintah Aceh menyetop sementara penerbitan izin galian C. Di daerah banyak tumbuh kegiatan usaha galian C ilegal.

Guna menyikapi UU Minerba yang baru Nomor 3 tahun 2020, dan pengawasan serta penertiban tambang usaha galian C tanpa izin atau liar di daerah, kata Mahdinur, Gubernur Aceh menerbitkan Ingub Nomor 12 tahun 2020 itu, agar pengelolaan tambang galian C menjadi lebih tertib di daerah, ” ujarnya.

Ada beberapa daerah, sebut Mahdinur, izin usaha pertambangannya sudah terlalu banyak. Misalnya Aceh Besar, izin usaha pertambangan (IUP) galian C-nya mencapai 138 unit. IUP eksplorasinya 31 unit, IUP produksi 89 unit dan IUP operasi produksi khusus 18 unit.(her)