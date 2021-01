Harga Cabai Merah dan Telur Ayam di Abdya Turun, Cabai Rawit Hijau Masih Tinggi

Pedagang cabai merah di Jalan Cut Muetia Pasar Blangpidie, Abdya, Kamis (14/1/2021). Harga cabai merah dan cabai rawit hijau menurun Rp 35.000 dan Rp 50.000 per kg.

Laporan Zainun Yusuf | Aceh Barat Daya

SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE – Harga cabai merah dan telur ayam ras di Pasar Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), terus turun dibandingkan pekan, namun harga cabai rawit hijau masih tinggi.

Pantauan Serambinews.com, Kamis (14/1/2021), pedagang di Pasar Blangpidie menjual cabai merah dengan kisaran harga Rp 35.000 sampai Rp 38.000 per kilogram (kg), sesuai kualitasnya.

Tingkat harga cabai merah tersebut jauh menurun dibandingkan pekan lalu berkisar Rp 45.000 sampai Rp 50.000 per kg.

Sedangkan harga cabai rawit hijau masih tinggi Rp 50.000 per kg, namun turun dibandingkan pekan lalu mencapai Rp 60.000 per kg.

“Harga cabai merah hari ini (Kamis) Rp 35.000 per kg dan cabai rawit hijau masih Rp 50.000 per kg. Rata-rata pedagang punya stok cabai merah dan cabai rawit hijau dalam jumlah memadai,” kata Darwin, pedagang di Pasar Blangpidie.

Harga telur ayam ras juga terus menurun. Jika pada pertengahan Desember 2020 lalu, harga telur ayam ras sempat tembus harga Rp 55.000 per papan (isi satu papan 30 butir), kemudian menurun secara berangsur-angsur dan hingga Kamis (14/12/2021) menjadi Rp 45.000 sampai Rp 50.000 per papan atau per keping.

Fahmi, salah seorang pedagang grosir telur ras di Pasar Blangpidie memperkirakan harga telur ayam ras segera normal kembali seperti bisa pada kisaran harga rata-rata Rp 45.000 per papan.

Disebutkan bahwa lonjakan harga telur ayam ras beberapa waktu lalu disebabkan berkurang pasokan dari produsen Medan, Sumut. Padahal, permintaan telur ayam saat itu di Abdya meningkat tajam untuk kebutuhan kenduri maulid dan kenduri pernikahan.

Berkurang pasokan telur ayam ras dari produsen, menurut pedagang karena permintaan dari daerah lain, baik dalam dan luar Aceh juga terjadi peningkatan drastis. “Sekarang pasokan mulai normal lagi,” kata pedagang.

Hasil pantauan Serambinews.com, harga bahan kebutuhan yang masih tinggi adalah minyak goreng (migor) curah di Pasar Blangpidie, masih bertahan Rp 25.000 per bambu (2 liter).

Migor dalam kemasan, seperti merek Sunco dalam kemasan 2 liter Rp 28.000 sampai Rp 29.000. Harga migor yang tinggi tersebut sudah bertahan hampir dua bulan terakhir.

Kenaikan harga minyak goreng, menurut pedagang merupakan dampak melonjak harga bahan baku minyak kelapa sawit (CPO) belakangan ini.

Sedangkan gula pasir di Pasar Blangpidie dan pasar tradisional seputaran Blangpidie Rp 14.000 per kg.(*)

