Arab Saudi Terus Bantu Warga Miskin Provinsi Marib, Yaman

SERAMBINEWS.COM, DUBAI - Pusat Bantuan dan Bantuan Kemanusiaan Raja Salman (KSrelief) Arab Saudi mendistribusikan 35 ton bantuan makanan kepada warga miskin Provinsi Marib Yaman.

Kantor berita SPA, Minggu (17/1/2021) melaporkan. pada Januari 2021, KSrelief juga mendistribusikan 5.049 karton kurma di Provinsi Marib.

Termasuk Hodeidah dan Taiz untuk membantu ribuan keluarga untuk mencegah kelaparan terus berlanjut.

Arab Saudi juga akan terus memastikan layanan kesehatan dasar di sekolah umum dan memerangi malnutrisi di antara siswa dan staf pendidikan di Provinsi Aden, Yaman.

Provinsi Aden merupakan kawasan yang berada dibawah pemerintahan yang diakui internasional.

Sejak didirikan pada Mei 2015, KSrelief telah melaksanakan 1.329 proyek di 53 negara.

Dengan nilai lebih dari 4,42 miliar dolar AS.

Negara-negara yang paling diuntungkan dari pekerjaannya adalah Yaman sebesar 3 miliar dolar AS.

Palestina 360 juta dolar AS, Suriah 296 juta dolar AS dan Somalia 192 juta dolar AS.(*)