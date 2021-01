Lebanon Pesan 2,1 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Pfizer, Diperkirakan Tiba Februari 2021

SRAMBINEWS.COM, BEIRUT - Pemerintah Lebanon menyelesaikan kesepakatan pada Minggu (17/1/20210 untuk memesan 2,1 juta dosis vaksin Covid-19 Pfizer.

Hal itu terjadi di tengah lonjakan infeksi yang telah membanjiri sistem perawatan kesehatan negara itu.

Dilansir AP, Minggu (17/1/2021), dosis tersebut akan tiba di Lebanon mulai awal Februari 2020.

Pemerintah mengatakan vaksin Pfizer akan dilengkapi dengan 2,7 juta dosis lagi.

Tetapi, itu dari program yang PBB yang disediakan bagi negara-negara yang membutuhkan.

Tidak ada tanggal kapan dosis tersebut diharapkan tiba.

Tetapi mengatakan kesepakatan telah ditandatangani pada Oktober 2021.

Seorang anggota parlemen sebelumnya mengatakan kepada The Associated Press, kesepakatan Pfizer yang sedang dinegosiasikan seharga 18 dolar AS per dosis.

Harga tersebut mempertimbangkan masalah ekonomi Lebanon, dan diharapkan mencakup 20% populasi secara gratis.

Pinjaman Bank Dunia digunakan untuk menutupi sebagian besar biaya pembelian vaksin.