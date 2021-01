Lowongan Kerja BUMN PT WIKA untuk Lulusan S1: Batas Pendaftaran 20 Januari 2021

SERAMBINEWS.COM - Lowongan kerja BUMN di PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA.

Lowongan kerja ini terbuka bagi lulusan S1.

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau PT Wijaya Karya atau WIKA dibentuk dari proses nasionalisasi perusahaan Belanda bernama Naamloze Vennotschap Technische Handel Maatschappij en Bouwbedijf Vis en Co. atau NV Vis en Co. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1960 dan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik (PUTL) No. 5 tanggal 11 Maret 1960, dengan nama Perusahaan Negara Bangunan Widjaja Karja.

Kegiatan usaha WIKA pada saat itu adalah pekerjaan instalasi listrik dan pipa air.

Pada awal dasawarsa 1960-an, WIKA turut berperan serta dalam proyek pembangunan Gelanggang Olah Raga Bung Karno dalam rangka penyelenggaraan Games of the New Emerging Forces (GANEFO) dan Asian Games ke-4 di Jakarta.

Semakin berkembangnya Perseroan, semakin tinggi pula tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan Perseroan.

Baca juga: Korea Utara Bersumpah Tingkatkan Kemampuan Nuklir dan Akhiri Krisis Ekonomi

Baca juga: Cara Mudah Dapat Uang dari TikTok, Cukup dengan Nonton Video

Hal ini tercermin dari keberhasilan WIKA melakukan penawaran saham perdana (Initial Public Offering/IPO) pada tanggal 27 Oktober 2007 di Bursa Efek Indonesia (saat itu bernama Bursa Efek Jakarta).

Pada IPO tersebut, WIKA melepas 28,46 persen sahamnya ke publik, sehingga pemerintah Republik Indonesia memegang 68,42 persen saham, sedangkan sisanya dimiliki oleh masyarakat, termasuk karyawan, melalui Employee/Management Stock Option Program (E/MSOP), dan Employee Stock Allocation (ESA).

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk saat ini membuka lowongan di satu posisi.

Seluruh proses rekrutmen di PT Wijaya Karya (Persero) Tbk tidak dipungut biaya apapun, jadi diharapkan para pelamar kerja untuk berhati-hati dengan penipuan.

Baca juga: Info! Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 12 Kapan Dibuka? Berikut Cara Mendaftar

Baca juga: Cara Mudah Dapat Uang dari TikTok, Cukup dengan Nonton Video