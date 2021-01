Pembunuh Aktris Hollywood Lana Clarkson, Phil Spector Meninggal Dalam Penjara, Usia Sudah 81 Tahun

Phil Spector telah mendekam di penjara selama 19 tahun dari hukuman seumur hidup karena membunuh aktris Hollywood, Lana Clarkson.

SERAMBINEWS.COM - Produser musik rock Amerika Serikat, Phil Spector meninggal saat menjalani masa hukuman di penjara pada Sabtu (16/1/2021) waktu setempat.

Ia meninggal dalam usia 81 tahun.

Spector telah mendekam di penjara selama 19 tahun dari hukuman seumur hidupnya karena membunuh aktris Hollywood, Lana Clarkson.

Produser itu telah bekerja dengan The Beatles, serta dengan artis-artis seperti Leonard Cohen, the Righteous Brothers, Ike and Tina Turner.

Departemen Koreksi dan Rehabilitasi California, AS telah mengonfirmasi bahwa Spector meninggal karena sebab alamiah pada Sabtu (16/1/2021) malam, laporan Sky News.

TMZ mewartakan, pria 81 tahun itu didiagnosis terserang virus corona empat minggu lalu dan dipindahkan dari sel penjaranya ke rumah sakit.

Setelah mendapat perawatan yang baik, Spector segera kembali ke penjara, namun penyakitnya kembali kambuh.

Ia mengalami kesulitan bernapas dan dibawa kembali ke rumah sakit, dan akhirnya meninggal dunia.