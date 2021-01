2 Kali Lolos Pasok Sabu ke Rutan Sigli

For Serambinews.com

SIGLI - ND (41) warga Gampong Tampieng Tunong, Kecamatan Indrajaya, Pidie, ternyata sudah dua kali lolos saat memasok sabu ke Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Sigli. Tersangka yang bekerja sebagai tenaga honor cleaning service di Kejari Pidie, menyembunyikan sabu di kantong celana yang tidak ada pemeriksaan dari petugas rutan tersebut.

Kepala BNNK Pidie, AKBP Drs Sulaiman kepada Serambi, Selasa (19/1/2021), penangkapan terhadap ND berawal laporan masyarakat. Di mana ND yang bekerja sebagai tenaga honor di Kejari Pidie menjadi kurir sabu. Akhirnya, ND disergap petugas saat pulang ke rumah di ruas jalan Caleue- Garot, tepatnya di Gampong Tampieng, Kecamatan Indrajaya.

Dalam penggeledahan itu, petugas BNNK Pidie menemukan barang bukti (BB) seberat 52,24 gram sabu yang disembunyikan di bagasi depan sepeda motor (sepmor).

Ia menjelaskan, hasil pengembangan petugas BNNK Pidie, ternyata barang haram itu diperoleh dari J, warga Kecamatan Mila. Kini, J sudah masuk dalam daftar DPO BNNK Pidie. Kecuali itu, ND menjual sabu ke Rutan Sigli melalui napi rutan berinisial AD (43), warga Gampong Pante Garot.

Sebagaimana diketahui, napi AD adalah rekan ND. Sementara ND sudah dua kali lolos memasok sabu ke Rutan Sigli. Akan tetapi, aksi untuk ketiga kalinya saat hendak memasok sabu ke rutan berhasil digagalkan petugas BNNK Pidie.

" Kita bersama BNNP Aceh menangkap AD di dalam Rutan Kelas II B Sigli. AD sedang menjalani hukuman selama enam bulan dari total hukuman 1,5 tahun penjara. Kita tetap minta izin sama kepala rutan,” jelas AKBP Sulaiman di dalam konferensi pers di Kantor BNNK Pidie, kemarin.

Pada kesempatan itu, dirinya mengajak masyarakat, terutama aparatur gampong untuk memberantas sabu yang merusak generasi muda. Apalagi, peredaran sabu sangat mengkhawatirkan.

Semetara ND kepada wartawan secara terbuka mengakui, ia nekat menjadi kurir sabu karena butuh dana untuk membayar kredit sepmor. ND diberikan ongkos untuk mengantar sabu ke Rutan Sìgli sebesar Rp 1 juta. Sabu tersebut diperoleh ND dari napi berinisial AD yang menjalani hukuman kasus yang sama di Rutan Kelas II B Sigli. "Saya sudah dua kali memasok sabu ke Rutan Sigli. Sabu tersebut saya masukkan di kantong tanpa diperiksa petugas rutan," jelasnya.

Menurutnya, dia tertarik menjadi kurir karena ajakan dari AD yang merupakan rekannya yang awal perkenalannya di Rutan Sigli. Namun, dirinya sangat menyesal karena teringat dengan anaknya yang masih kecil.

Kepala Rutan Kelas II B Sigli, A Halim Faisal dalam konferesi pers, kemarin, menyebutkan, AD yang menerima sabu dari ND untuk dijual di Rutan Sigli dianggap sudah melakukan pelanggaran berat. Bahkan, AD dinilai tidak bisa dibina lagi dan tidak akan mendapatkan remisi lagi.

"Napi AD akan kita masukkan dalam register X, bahwa yang bersangkutan tidak akan mendapatkan remisi karena telah melakukan pelanggaran berat," tegasnya di Kantor BNNK Pidie, kemarin.

Ia menyebutkan, terhadap proses hukum yang dijalani AD akan dipulangkan kepada BNNK Pidie. Di mana, AD nantinya akan ditambah hukuman, sebagai wujud konsekwensi yang diterima. Karena, napi AD akan menerima tambahan hukuman yang harus diterimanya. (naz)