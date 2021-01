Jokowi Ucapkan Selamat untuk Biden, Dilantik Jadi Presiden Ke-46 AS

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan ucapan selamat kepada Joe Biden dan Kamala Harris atas pelantikan mereka sebagai Presiden Ke-46 dan Wakil Presiden Ke-49 Amerika Serikat (AS). Ucapan tersebut disampaikan Presiden Jokowi melalui unggahan di akun Twitter pribadinya @jokowi pada Kamis (21/1/2021) pagi.

Presiden Jokowi juga menautkan gamitan (mention-red) langsung pada akun @JoeBiden dan @KamalaHarris. “Congratulations @JoeBiden and @KamalaHarris on your inauguration as the 46th President and 49th Vice President of the United States," tulis Jokowi.

Seperti diketahui, Joe Biden dan Kamala Harris resmi dilantik di West Front Gedung Capitol AS, Washington DC, pada Rabu (20/1/2021) waktu setempat atau Kamis (21/1/2021) dini hari WIB. Keduanya akan menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden Amerika Serikat selama empat tahun ke depan.

Presiden Jokowi berharap kemitraan strategis kedua negara dapat terus ditingkatkan. Kemitraan tersebut diharapkan tak hanya bermanfaat bagi kerja sama Indonesia dan Amerika Serikat saja, tapi juga untuk dunia yang lebih baik. "Let us continue to strengthen our strategic partnership, not only for the benefit of our two nations, but for a better world for all," tandas Jokowi.

Presiden Ke-46 Amerika Serikat (AS), Joe Biden, menyerukan kepada warga Amerika untuk mengatasi perpecahan dan bersatu. "Tanpa persatuan, tidak ada perdamaian," kata Biden dalam pidato pertamanya setelah mengucapkan sumpah jabatan sebagai Presiden AS, pada Rabu (20/1/2021) siang waktu setempat atau Kamis (21/1/2021) dini hari WIB, seperti dilansir Associated Press (AP), kemarin.

Dalam pidato perdananya, Biden juga berjanji bahwa dia akan jujur dengan negara itu karena terus menghadapi kesulitan. Biden mengatakan para pemimpin memiliki kewajiban "untuk membela kebenaran dan mengalahkan kebohongan." Kepada mereka yang tidak memilihnya dalam pilpres 3 November 2020 lalu, Biden bahkan meminta untuk memberi kesempatan kepada dirinya dan Kamala Harris. Seperti yang sering dilakukan selama kampanye, Biden berjanji ia akan menjadi "presiden untuk semua orang Amerika."

Presiden berusia 78 tahun itu juga berjanji akan berjuang sekeras tenaga bagi mereka yang tidak mendukung dirinya seperti bagi mereka yang melakukannya. "Kita harus mengakhiri perang yang tidak beradab ini yang merah melawan biru," tambahnya. Biden juga menegaskan "demokrasi telah menang" di negara yang terguncang di tengah pandemi dan penyerbuan dua minggu lalu di Gedung Capitol AS.

Mulai pukul 10.00 waktu setempat, Rabu (20/1/2021), sejumlah pejabat tinggi dan tamu undangan satu per satu tiba di Gedung Capitol. Selain mantan Wakil Presiden Mike Pence, sejumlah mantan presiden AS juga tampak hadir dalam upacara tersebut. Mantan Presiden Bill Clinton dan Hillary Clinton terlihat hadir di Gedung Capitol. Beberapa saat kemudian, mantan Presiden George W Bush dan mantan ibu negara Laura Bush juga tampak hadir di gedung.

Mantan Presiden Barack Obama dan mantan ibu negara Michelle Obama juga berada di Gedung Capitol untuk menghadiri acara yang turut dimeriahkan dengan penampilan beberapa penyanyi asal Amerika. Seperti Lady Gaga, Jennifer Lopez (J-Lo), dan Garth Brooks. Sementara mantan Presiden Donald Trump melewatkan perayaan dan menuju ke Florida sebelum pelantikan dimulai.

Joe Biden sudah resmi menjadi Presiden Ke-46 AS pada Rabu (20/1/2021) pukul 12.00 waktu setempat. Sebelum Biden, Kamala Harris sudah dilantik terlebih dahulu sebagai wakil presiden perempuan pertama di AS, pada Rabu (20/1/2021) siang waktu setempat. Mantan senator AS dari California ini juga merupakan orang kulit hitam pertama dan orang pertama keturunan Asia Selatan yang terpilih menjadi wakil presiden dan menjadi wanita berpangkat tertinggi yang pernah menjabat dalam pemerintahan. (tribun network/malau/AP)