Seorang Ayah di Aceh Utara Aniaya Anak Kandung, Pukul Pakai Sapu Hingga Gagangnya Patah

SERAMBINEWS.COM, LHOKSUKON – Kelakuan seorang ayah di Aceh Utara tak pantas untuk diteladani.

AW (48), warga Kecamatan Tanah Jambo Aye, Aceh Utara dilaporkan menganiaya anak perempuannya yang berusia 14 tahun.

Berkat laporan yang dibuat istrinya--ibu korban–, polisi menangkap AW pada Rabu (20/1/2021) malam.

Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut, kini AW mendekam di rutan Polres Aceh Utara.

Kapolres Aceh Utara, AKBP Tri Hadiyanto melalui Kasat Reskrim, AKP Fauzi membenarkan kasus tersebut.

Tersangka dilaporkan memukul anaknya dengan tangan dan sebuah sapu hingga gagang sapu yang digunakan patah.

“Tersangka ditahan atas tindak pidana penganiayaan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam pasal dimaksud dalam Pasal 44 UU RI No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT Jo Pasal 80 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,” ujar Kasat Reskrim, AKP Fauzi, Jumat (22/1/2021).

Lebih lanjut, Kanit PPA Sat Reskrim Polres Aceh Utara, Bripka T Ari Andi menjelaskan, kronologis pemukulan yang dilakukan tersangka AW terjadi pada 7 Desember 2020.

“Saat itu, korban akan meminjam sepeda motor pada pelaku untuk menjemput ibunya. Namun, pelaku malah marah dengan berkata tidak usah dijemput lagi hingga kemudian terjadi pemukulan,” ujar Bripka T Ari Andi.

Ia menambahkan, pihaknya turut mengamankan sebuah sapu yang gagangnya sudah patah sebagai barang bukti.

“Kini pelaku ditahan di rutan Mapolres Aceh Utara untuk penyidikan lebih lanjut,” pungkasnya.

