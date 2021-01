Anggota Klub Mar-a-Lago Keluar, Tetangga Tuntut Trump Tidak Tinggal Permanen Atau Akan Diusir

Resor Mar-a-Lago, Florida, AS dan Donald Trump

The Washington Post

SERAMBINEWS.COM, FLORIDA - Anggota keluarga kaya klub Mar-a-Lago Florida menilai telah menjadi tempat yang menyedihkan dan putus asa sejak Donald Trump menetap.

Kembalinya mantan Presiden Donald Trump ke resor golf mewah Florida, Mar-a-Lago dilaporkan belum disambut dengan keriuhan oleh anggota kaya klub.

Suasana hati anggota Mar-a-Lago putus asa, dan orang-orang membatalkan keanggotaan, kata penulis buku di resor itu kepada MSNBC, Sabtu (23/1/2021)..

"Saya telah berbicara dengan banyak orang dalam beberapa hari terakhir ini," kata Laurence Leamer kepada saluran kabel.

"Banyak orang telah keluar dari Mar-a-Lago," tambahnya.

Baca juga: Komunitas Eksklusif Florida Sebut Kedatangan Donald Trump Jr Seperti Mimpi Buruk

Penulis "Mar-a-Lago: Inside the Gates of Power at Donald Trump's Presidential Palace" kemudian berkomentar para anggota pergi karena khawatir akan ditampilkan dalam artikel surat kabar.

Leamer mengatakan popularitas Trump yang menurun juga telah mematikan anggota.

Dia mengatakan kepada MSNBC:

"Mereka tidak ingin berurusan dengan Donald Trump."

"Banyak anggota, mereka tidak terlalu sering pergi ke sana karena tempat itu sudah berubah menjadi menyeraman."