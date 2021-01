Google Hentikan Sumbangan ke Anggota Kongres Partai Republik, Menentang Hasil pemilu

Kantor Google di New York

SERAMBINEWS.COM, NEW YORK - Google Alphabet Inc mengatakan tidak akan memberikan donasi kepada anggota Kongres Partai Republik.

Khususnya yang menetang hasil pemilihan umum 3 November 2020 yang dimenangkan Joe Biden.

Termasuk, anggota Kongres manapun yang tidak mengesahkan hasil pemilihan presiden.

Awal bulan ini, setelah penyerbuan hebat di Capitol AS, raksasa teknologi itu telah menghentikan semua kontribusi politik.

Google ingin menilai kembali kebijakannya terhadap kontribusi politik.

"Setelah peninjauan itu, dewan NetPAC telah memutuskan tidak akan memberikan kontribusi apapun pada siklus ini kepada anggota Kongres manapun," kata perwakilan Google dalam sebuah pernyataan.

"Terutama yang memberikan suara menentang sertifikasi hasil pemilihan presiden," tambahnya, seperti dilansir Reuters, Rabu (27/1/2021)..

Ratusan pendukung mantan Presiden Donald Trump menyerbu Gedung Capitol pada 6 Januari 2021.

Mereka ingin membalikkan kekalahan pemilihan, memerangi polisi di lorong-lorong dan menunda sertifikasi kemenangan Presiden Joe Biden selama berjam-jam.

Menyusul insiden tersebut, Partai Republik di Kongres menghadapi pukulan balik dari beberapa perusahaan perusahaan.

Dimana telah menghentikan sumbangan kampanye dan sedang meninjau kebijakan mereka.

Amazon.com Inc, AT&T Inc, Comcast Corp, Verizon Communications Inc adalah di antara banyak perusahaan besar yang mengancam akan membatasi sumber dana untuk Partai Republik.

AT&T dan Comcast, misalnya, adalah salah satu donor korporat terbesar di Washington.(*)

