Partai Demokrat Ingin Larang Penamaan dan Perayaan Trump dan Blokir Uang Pensiun Seumur Hidup

SERAMBINEWS.COM, WASHINGTON - Partai Demokrat mengumumkan undang-undang baru untuk mencegah bangunan federal atau patung diberi nama Trump.

Bahkan, mengancam akan memblokir Trump menerima uang pensiun yang biasa, ruang kantor dan fasilitas lainnya.

The No Glory for Hate Act , yang diperkenalkan oleh Senator Demokat Linda Sánchez akan melarang dana federal digunakan untuk proyek-proyek memperingati mantan Presiden Donald Trump.

Dilansir HuffPost, Jumat (29/1/2021), Trump telah dua kali dimakzulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, menurut teks UU.

Pada 13 Januari 2021, Trump menjadi presiden pertama yang pernah dimakzulkan dua kali.

Seusai DPR memilih untuk mendakwanya karena menghasut pemberontakan.

Baca juga: Pemimpin Kelompok Ekstremis Proud Boys, Pendukung Trump Ternyata Informan Penegak Hukum AS

Satu minggu sebelumnya pada 6 Januari 2021, Trump berbohong lagi tentang validitas pemilihan presiden.

Kemudian, segerombolan pendukung Trump yang bersenjata menyerbu Capitol.

Tempat anggota parlemen mengesahkan hasil pemilu.

Lima orang tewas dalam kerusuhan itu, termasuk seorang perwira Capitol AS.