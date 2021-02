6 Kebiasaan yang Bikin Kamu Sulit Kaya, Jangan Cuma Andalkan Satu Sumber Penghasilan

SERAMBINEWS.COM - Kesuksesan seseorang ditentukan oleh bebiasaan atau perilaku sehari-hari yang sering kali tidak disadari.

Kesuksesan dan kekayaan memang ditentukan oleh banyak faktor dan bisa berbeda untuk setiap orang, namun kebiasaan buruk yang terus dipupuk hanya akan terus menjauhkan kita dari target tersebut.

Thomas C. Corley, seorang akuntan publik bersertifikasi dan perencana keuangan bersertifikasi, menghabiskan lima tahun mempelajari para triliuner dan mengumpulkan wawasan para sumbernya lewat buku "Change Your Habits, Change Your Life".

Ia mewawancarai 233 orang dengan pendapatan kotor tahunan setidaknya US$ 160.000 (sekitar Rp 2,25 triliun) dan aset bersih US$ 3,2 juta (sekitar Rp 45 triliun), dengan 177 orang di antaranya memperoleh kekayaan itu dengan hasil usaha sendiri.

Dia mewawancarai 128 orang Amerika dengan pendapatan kotor tahunan US$ 35.000 (sekitar Rp 492 juta) atau kurang, serta memiliki aset likuid US$ 5.000 (Rp 70,3 juta) atau kurang.

Lewat percakapan dan analisa lebih lanjut, ia menemukan sejumlah kebiasaan yang membantu seseorang untuk menjadi kaya dan sebaliknya.

Untuk mencapai kesuksesan, seseorang mungkin perlu mengubah kebiasaan buruknya dan menggantinya dengan kebiasaan yang lebih positif.

"Menerapkan satu kebiasaan positif yang berpotensi membuat Anda menjadi orang yang sukses bisa membuat Anda menghilangkan satu kebiasaan buruk."

"Itulah mengapa, mempelajari kebiasaan positif ini begitu penting," katanya, seperti dilansir Business Insider.

Berikut beberapa kebiasaan yang bikin kamu sulit kaya, menurut Corley: