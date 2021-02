Dewi Sandra Akui Cerai dari Glenn Fredly Jadi Titik Terendah Hidupnya, Sempat Coba Bunuh Diri

SERAMBINEWS.COM - Penyanyi Dewi Sandra sempat dua kali gagal dalam membina rumah tangga, hingga sampai di titik terendah dalam hidupnya.

Tak dapat dipungkiri Dewi Sandra, perceraiannya dengan Glenn Fredly menjadi titik terendah dalam hidupnya.

Dewi Sandra merasa depresi ketika pernikahannya yang kedua dengan Glenn Fredly menghadapi masalah hingga berakhir pada perceraian.

Keinginan untuk mengakhiri hidup bahkan sempat terlintas di pikiran Dewi Sandra saat pernikahannya dengan mendiang Glenn Fredly juga harus berakhir.

"I did everything, I possibly could till the last. Sampai putus asa, sampai memang sempat dengar juga kan gue mau bunuh diri," kenang Dewi Sandra saat berbincang dengan Daniel Mananta.

Peristiwa yang terjadi menjelang perceraiannya dengan Glenn Fredly pada 2009 lalu itu diungkapkan Dewi Sandra ketika berbincang dengan Daniel Mananta.

Hal itu terlihat dalam video yang diunggah di kanal YouTube Daniel Mananta Network, Rabu (3/2/2021).

Perempuan kelahiran Rio de Janeiro, 3 April 1980 ini merasa hidupnya sudah tak berguna lagi saat itu.

Dewi Sandra merasa sangat kecewa dan sedih sebab dirinya harus menghadapi perceraian yang kedua kalinya.

"Padahal sedari kecil kita diceritakan tentang kisah-kisah pernikahan yang bahagia, pada kenyataannya nggak seperti itu," kata Dewi Sandra.