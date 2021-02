Chef Renatta Pernah Gemuk, Begini Caranya Ia Mengembalikan Bentuk Tubuh Jadi Semampai

Meski kini Chef Renatta tampak semampai dan proporsional, tetapi dulu berat badannya mencapai 74 kilogram.

SERAMBINEWS.COM - Siapa sangka chef Renatta dulu pernah gemuk.

Meski kini Chef Renatta tampak semampai dan proporsional, tetapi dulu berat badannya mencapai 74 kilogram.

Sejak kecil rupanya berat badan chef Renatta termasuk yang mudah gemuk tapi mudah juga kurus.

Hingga suatu ketika saat duduk di bangku SMA, ia sering dilanda stres.

Ditambah jajanan yang enak saat itu, berat badannya bertambah pesat dalam kurun waktu kurang dari satu tahun.

"SMA boom, gue gembrot, gue 74 kg," ujarnya dikutip dari podcast Deddy Corbuzier, Kamis (4/1/2021).

"Gue naik jadi 74 (kg) dari 50 (kg)an, in less than a year," ucapnya disertai tawa.

Saat menyadari berat badannya sudah tidak wajar lagi, chef Renatta akhirnya mulai menjalani pola makan bersih atau clean-eating.