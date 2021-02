Pemkab Bener Meriah Raih Tujuh Penghargaan dari BKKBN Aceh

For Serambinews.com

Laporan Budi Fatria | Bener Meriah

SERAMBINEWS.COM, REDELONG - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan keluarga Berencana (PP, PA dan KB) Kabupaten Bener Meriah berhasil meraih tujuh penghargaan sekaligus dari Kantor Perwakilan Badan Koordinasi Keluarga Nasional (BKKBN) Provinsi Aceh.

Penghargaan tersebut terkait dengan Pengelolaan Program Bangga Kencana tahun 2020 dari berbagai kategori yang diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh, Drs Sahidal Kastri MPd dan disaksikan oleh Kepala BKKBN Pusat, Dr (HC) dr Hasto Wardoyo SpOG kepada Kepala Dinas PP, PA dan KB Bener Meriah, Susnaini SAg di Banda Aceh.

“Kami mengapresiasi dan berterimakasih kepada Dinas PP, PA dan KB dan seluruh SKPK, TNI/Polri, para Camat, dan pihak terkait lainnya serta semua masyarakat Kabupaten Bener Meriah yang telah mendukung semua program pelayanan KB,” sebut Bupati Bener Meriah, Tgk H Sarkawi kepada wartawan, Selasa (9/2/2021).

Kata Bupati, penghargaan ini tidak akan mungkin kita capai tanpa kerjasama dan sinergitas dari semua SKPK, TNI/Polri, para Camat dan pihak lainnya dalam melaksanakan program KB untuk peningkatan Ketahanan keluarga.

Dengan penghargaan ini, Bupati mengharapkan, dari mulai tingkat Kabupaten, Kecamatan sampai ke pelosok kampung dapat semakin kompak, solid dan bersemangat untuk melaksanakan seluruh program KB.

Menurutnya, pelayanan seluruh program KB dalam rangka mewujudkan seluruh keluarga di Bener Meriah yang sehat dan berkualitas.

“Apalagi kita semua saat ini juga menghadapi tantangan besar yaitu pandemi Covid-19, jadi kesehatan, kualitas dan berkaitan dengan kesehatan sangat perlu dijaga,” ujarnya.

Atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah, Bupati Sarkawi juga mengucapkan terimakasih kepada Kantor Perwakilan BKKBN provinsi Aceh yang telah memberikan penghargaan ini kepada Kabupaten Bener Meriah.

“Tentu penghargaan ini akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus mengoptimalkan dan mengembangkan konsisten program dan kegiatan bidang kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga di Bener Meriah,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PP, PA Dan KB Bener Meriah, Susnaini SAg menjelaskan, ketujuh penghargaan yang diserahkan oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh kepada Dinas PP, PA dan KB kepada Kabupaten Bener Meriah, diantaranya, penghargaan di Bidang Keluarga Berencana Capaian Persentase Tertinggi 1 Peserta KB Baru per PPM Tahun 2020, Bidang Keluarga Berencana Capaian Persentase Tertinggi 1 CPR Tahun 2020, Bidang Keluarga Berencana Capaian Persentase IV PB MKJP Persentase 2020, Bidang Keluarga Berencana Capaian Unmet Need Terendah II/Terbaik II Tahun 2020, Bidang Keluarga Berencana Capaian Persentase Tertinggi IV PA MKJP Tahun 2020, dan Penyerapan Anggaran Terbaik III DAK SUB BIDANG KB (BOKB) Tahun 2020, serta Pengelola Program Bangga Kencana Terbaik Se- Provinsi Aceh tahun 2020.(*)