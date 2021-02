DJPB Beri Penghargaan untuk Satker Realisasi Anggaran Terbaik

For Serambinews.com

Muhammad Nasir I Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Kantor Wilayah Direktorat Perbendaharaan Negara (Kanwil DJPB) Aceh memberikan penghargaan kepada sejumlah satuan kerja (satker) dengan realisasi anggaran terbaik di Aceh pada tahun anggaran 2020. Penghargaan itu diserahkan, Selasa (9/2/2021) di Gedung Keuangan Aceh.

Ada enam satker yang mendapatkan penghargaan itu. Kategori Pagu di atas 50 Miliar yaitu terbaik I Perwakilan BKKBN Aceh, terbaik II Satbrimob Polda Aceh, Terbaik III Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Aceh.

Lalu kategori di bawah 50 Miliar yaitu terbaik I Pembekalan Angkutan Kodam Iskandar Muda, lalu terbaik II Pengadilan Tinggi Banda Aceh, lalu terbaik III Pangkalan Udara Maimun Saleh.

Pemberian penghargaan itu dilaksanakan bersamaan dengan sosialisasi tentang Tata Cara Revisi Anggaran, Pengelolaan Hibah, Langkah– Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran, dan Peningkatan Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Sosialisasi dilaksanakan dengan dua cara yaitu Offline dan Online. Sosialisasi secara Offline dilaksanakan pada 9 Februari 2021, di Gedung Keuangan Negara. Pesertanya adalah seluruh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Tingkat Wilayah di Provinsi Aceh.

Sedangkan sosialisasi secara Online dilaksanakan pada 11 Februari 2021 melalui media Zoom Meeting dan disiarkan secara langsung di Kanal Youtube Kanwil DJPb Prov Aceh. Pesertanya adalah seluruh Satuan Kerja K/L di Provinsi Aceh.

Kakanwil DJPB Aceh, Syafriadi SE MEc PhD menyampaikan, bahwa kegiatan sosialisasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman Satker terkait, tata cara revisi anggaran 2021. Lalu pengelolaan hibah dan seluruh Satuan Kerja agar aktif melaporkan semua kegiatan hibah kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

Sementara Kepala Perwakilan BPKP Aceh, Indra Khaira Jaya menekankan pentingnya kekuatan pertahanan di first line (lapisan pertama) dan second line (lapisan kedua) dalam suatu organisasi atau institusi.

First line adalah manajemen pemilik dan pengelola risiko sedangkan second line adalah fungsi atau unit yang memantau pengendalian di first line dari dalam. Jika kedua lapisan tersebut lemah, maka pelaksanaan kegiatan dan anggaran di organisasi tersebut akan banyak mengalami masalah dan kendala. Bahkan bukan tidak mungkin mengalami kerugian.(*)

