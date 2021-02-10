HUT 32 SERAMBI INDONESIA
Ucapan Selamat HUT ke-32 Serambi Indonesia dari Dinas Peternakan Aceh
KELUARGA BESAR DINAS PETERNAKAN ACEH Mengucapkan Selamat HARI ULANG TAHUN ke 32 Tahun Serambi Indonesia 9 FEBRUARI 1989 - 9 FEBRUARI 2021 Semoga tet
KELUARGA BESAR
DINAS PETERNAKAN ACEH
Mengucapkan Selamat
HARI ULANG TAHUN ke 32 Tahun Serambi Indonesia
9 FEBRUARI 1989 - 9 FEBRUARI 2021
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Tertanda,
Drh. Rahmandi, M.Si
Kepala Dinas
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Editor: iklan@serambinews.com
Sumber: Serambi Indonesia