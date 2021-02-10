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HUT 32 SERAMBI INDONESIA

Ucapan Selamat HUT ke-32 Serambi Indonesia dari Majelis Adat Aceh

KELUARGA BESAR SEKRETARIAT DAN MAJELIS ADAT ACEH Mengucapkan Selamat HARI ULANG TAHUN ke 32 Tahun Serambi Indonesia 9 FEBRUARI 1989 - 9 FEBRUARI 202

KELUARGA BESAR SEKRETARIAT DAN MAJELIS ADAT ACEH

Mengucapkan Selamat
HARI ULANG TAHUN ke 32 Tahun Serambi Indonesia
9 FEBRUARI 1989 - 9 FEBRUARI 2021

Semoga tetap menjadi media yang independen dan kredibel dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat dan selalu mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala

Tertanda,

H. Darmansah, S.Pd, M.M
Kepala Sekretariat

Tags
HUT Serambi Indonesia
Serambi Indonesia
Aceh
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Editor: iklan@serambinews.com
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