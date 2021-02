36 Ribu Siswa Ikut Try Out Daring

Ketua Tim Penggerak PKK Aceh, Dr Ir Dyah Erti Idawati, MT memantau kegiatan try out online untuk peserta didik jenjang SMA sederajat se-Aceh.

BANDA ACEH - Sebanyak 36.807 siswa tingkat SMA sederajat mengikuti try out yang dilaksanakan secara daring, Sabtu (13/2/2021). Ketua Tim Penggerak PKK Aceh, Dyah Erti Idawati membuka langsung kegiatan try out online tersebut.

Try out online yang dilaksanakan secara serentak, hasil kerja sama Pemerintah Aceh dengan Lembaga Teknos Aceh sebagai ajang untuk mengukur kemampuan siswa dalam persiapan memasuki perguruan tinggi dan sekolah kedinasan, serta TNI/Polri.

Ketua Tim Penggerak PKK Aceh, Dyah Erti Idawati yang juga penggagas try out online itu, ikut menyemangati peserta dari seluruh Aceh. Dalam kesempatan itu, ia mengapresiasi usaha peserta didik menguji dan melatih diri demi mengenyam pendidikan tinggi impian.

"Semangat anak-anak melanjutkan pendidikan sangat besar, ini merupakan harapan besar bagi Aceh menjadi lebih baik melalui dunia pendidikan," kata istri Gubernur Aceh Nova Iriansyah tersebut.

Dyah berharap, berbagai usaha yang dilakukan siswa untuk meraih pendidikan tinggi favorit mereka dapat terwujud. Ia mengatakan, semangat dan ikhtiar akan membuahkan hasil yang terbaik. "Hasil try out hari ini dapat menjadi strategi bagi anak-anak dalam memilih jurusan dan kampus nantinya. Dan juga menjadi menjadi pengukur kemampuan diri, sehingga kita dapat terus meningkatkan minat belajar. Semangat dan semoga sukses," katanya.

Direktur Utama Teknos Aceh, Murhadi, dalam laporannya menyebutkan, jumlah peserta UTBK 28,352 Kedinasan 3857 Polri 4598 dengan total 36.808 peserta Pengawas dan koordinator sebanyak 2.000 lebih. Kendala Sistem yang belum memadai untuk pendaftaran lebih dari 10 ribu peserta dalam sehari.

"Try out komplit seperti ini yang diikuti serentak sepanjang sejarah lembaga pendidikan di Aceh, baik negeri maupun swasta, baru pertama kali diadakan. Dan hal ini mencetak sejarah baru untuk kedepan agar menjadi pertimbangan bersama untuk bisa dilaksanakan secara rutin dan berkala demi masa depan anak bangsa dan terciptanya program visi Aceh Hebat," sebutnya.(mun)