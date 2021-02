JADWAL Live Streaming Liga Champions Barcelona vs PSG, Liverpool, Juventus

Striker Juventus, Christiano Ronaldo meluapkan kegembiraannya usai mencetak gol perdana pada pertandingan sepak bola Liga Italia antara Juventus vs Udinese di stadion Juventus di Turin, Senin (4/1/2021).

SERAMBINEWS.COM - Pertandingan bergensi Liga Champions akan bergulir pekan ini.

Sejumlah pertandingan super big match akan tersaji yang mempertemukan tim-tim raksasa di Benua Biru.

Saksikan Jadwal siaran langsung Liga Champions Babak 16 Besar Rabu dini hari antara Barcelona vs Paris Saint-Germain|Jadwal Liverpool dan Juventus .

Keesokan hariny duel FC Porto Vs Juventus, Sevilla Vs Borussia Dortmund Kamis (18/2/2021

Catat Jadwal laga tim-tim favorit eropa babak di 16 besar liga Champions, yang disiarkan secara langsung live streaming.

Memasuki bulan Februari 2021, UEFA Champions League (UCL) atau Liga Champions Eropa akan kembali bergulir.

Jadwal Liga Champions Musim 2020-2021 akan kembali bergulir untuk memainkan babak 16 besar.

Jadwal UCL babak 16 besar leg 1 akan dibuka pertandingan antara di antaranya Barcelona vs Paris Saint-Germain (PSG) RB Leipzig Vs Liverpool, dan RB Leipzig Vs Liverpool.

Baca juga: RB Leipzig vs Liverpool, Liga Champions, Jadi Ajang Pembuktian The Reds di Laga Eropa

Kick off kedua pertandingan akan berlangsung, pada Rabu 17 Februari 2021 dini hari WIB.