Remaja 14 Tahun Ditahan Polisi Inggris, Gegera Melakukan Kekerasan Seksual Terhadap Sejumlah Wanita

SERAMBINEWS.COM, LEEDS - Sungguh miris apa yang menimpa seorang remaja di Inggris ini.

Remaja pria berusia 14 tahun ditahan polisi setempat, karena dituduh melakukan lima kekerasan seksual.

Mirisnya lagi, ia melakukan serangan seksual terhadap sejumlah wanita di berbagai tempat di Leeds, Inggris, dalam dua minggu terakhir.

Dilansir dari Leeds Live via Mirror, Kamis (18/2/2021), kekerasan seksual tersebut terjadi di The Little London, Headingly, dan Woodhouse.

Leeds Live melaporkan, adanya kekerasan seksual tersebut memicu kekhawatiran bahwa predator seksual sedang berkeliaran.

Semua serangan itu melibatkan seorang laki-laki yang digambarkan dengan ciri-ciri yang yang sama di setiap kesempatan.

Kini, detektif yang menyelidiki serangan itu telah menangkap seorang remaja.

Seorang juru bicara Kepolisian West Yorkshire mengatakan, seorang remaja laki-laki berusia 14 tahun telah ditangkap.

Remaja itu ditangkap karena dicurigai melakukan lima serangan seksual.

Juru bicara itu menambahkan, sekarang, tersangka masih dalam tahanan polisi saat ini.

"Insiden tersebut sedang diselidiki oleh CID (Departemen Investigasi Federal) Distrik Leeds," ujar juru bicara tersebut.

Polisi mengatakan, siapa yang telah menyaksikan salah satu dari serangan seksual tersebut atau mungkin telah melihat tersangka di daerah pada saat itu diminta untuk melapor.

Jika ada yang pernah didekati olehnya dalam keadaan serupa tetapi tidak melaporkannya, mereka juga diminta menghubungi polisi.(*)

Artikel ini sudah tayang di Kompas.com dengan judul "Diduga Lakukan Kekerasan Seksual, Remaja 14 Tahun Ditahan Polisi"

