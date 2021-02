Masih Ganas! Eks Pemain Persiraja Adam Mitter Bagikan Momen Pertandingan di Liga Thailand

Masih sama, masih ganas dan berapi, The King Adam Mitter melakukan penyelamatan-penyelamatan luar biasa seperti yang ia lakukan saat membela Persiraja

SERAMBINEWS.COM - Mantan bek Persiraja Banda Aceh, Adam Mitter membagikan momen dirinya bertanding di Liga Thailand.

Melalui Instagram @adammitter5, ia menyebut telah melewati empat pertandingan dengan klub saat ini dibela, yakni Rayong FC.

"After 4 games in Thailand Premier League. Nothing to celebrate in terms of results, but got to keep working hard to change things around,"

"Setelah 4 pertandingan di Liga Utama Thailand. Tidak ada yang bisa dirayakan dalam hal hasil, tetapi harus terus bekerja keras untuk mengubah keadaan,"

Demikian tulisnya pada postingan yang diunggah pada Kamis (18/2/2021).

Video berdurasi 2:19 memperlihatkan penyelamatan-penyelamatan Adam Mitter di kotak penalti.

Masih sama, masih ganas dan berapi, The King Adam Mitter, melakukan penyelamatan-penyelamatan luar biasa seperti yang ia lakukan saat membela Persiraja Banda Aceh beberapa bulan silam.

Postingan Adam Mitter pun turut dikomentari oleh pengguna medsos dari Indonesia, terutama penggemarnya di Aceh.

Kabar mengenai dunia sepak bola di Tanah Air telah diketahui Mitter.