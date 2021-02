Telkomsel Gelar D’Frontrunner Awards, Apresiasi bagi Perusahaan Pendorong Transformasi Digital

Pada edisi perdana, ajang penghargaan hasil kolaborasi Telkomsel bersama firma konsultasi kenamaan Frost and Sullivan tersebut, memberikan apresiasi bagi 12 pelaku industri yang sudah menjalankan transformasi digital di bidangnya masing-masing.

Laporan Mawaddatul Husna | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Telkomsel menghadirkan inisiatif terbaru bernama D’Frontrunner Awards, ajang apresiasi bagi perusahaan di berbagai industri dalam mengembangkan dan mendorong kepemimpinan transformasi digital.

Pada edisi perdana, ajang penghargaan hasil kolaborasi Telkomsel bersama firma konsultasi kenamaan Frost and Sullivan tersebut, memberikan apresiasi bagi 12 pelaku industri yang sudah menjalankan transformasi digital di bidangnya masing-masing.

Apresiasi diberikan dalam even talkshow bertajuk “Thriving in an Uncertain World Through Digital Transformation” yang digelar melalui platform CloudX pada Selasa, 16 Februari 2021.

Direktur Sales Telkomsel, Hendri Mulya Syam, Sabtu (20/2/2021) mengatakan, D’Frontrunner Awards hadir sebagai bagian dari komitmen Telkomsel selaku leading digital telco company dalam memperkuat ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia, yang dalam hal ini di sektor industri.

Telkomsel pun bangga, dapat memperkuat kontribusinya dalam memungkinkan para korporasi untuk memperkuat transformasi digital di lintas industri.

Melalui semangat #MelesatDenganDigital, D’Frontrunner Awards diharapkan mampu mengakselerasikan pertumbuhan industri di Indonesia dengan menggandeng lebih banyak perusahaan, dalam menerapkan teknologi digital terdepan di berbagai operasional bisnisnya.

Pada D’Frontrunner Awards, Telkomsel berkolaborasi bersama Frost and Sullivan melalui Telkomsel myBusiness, unit usaha Telkomsel yang menyediakan solusi bisnis komprehensif untuk segmen perusahaan, pemerintahan, hingga UMKM.

“Maka dari itu, D’Frontrunner Awards ditujukan khusus bagi para perusahaan yang merupakan mitra dari Telkomsel myBusiness. Pada edisi perdana D’Frontrunner Awards, terdapat 12 korporasi peraih penghargaan yang berasal dari lima industri, yaitu perbankan, sumber daya alam, pertanian, manufaktur, dan retail,” sebutnya.